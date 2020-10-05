Karton kutudan araba nasıl yapılır?
Kendi arabanı kendin hazırlamaya ne dersin? Üstelik hem eğelenecek hem de çok güzel vakit geçireceğin bir oyuncağın olacak.
Öncelikle malzemelerini hazırlamalısın. İhtiyacın olan malzemeleri aşağıda sıraladık:
İçine sığabileceğin büyüklükte bir karton koli
Küçük boyutta kartonlar
Renkli kalemler
Renkli kağıtlar
Yapıştırıcı
Makas
Maket bıçağı
Hayal gücün
Öncelikle karton kutunun büyüklüğüne göre, dört tane daire şeklinde tekerlek hazırlamalısın. Elindeki küçük karton kağıtlara istediğin renkte daireler çizerek onları kesmeli ve kutunun yan taraflarına yapıştırmalısın.
Kutunun ön kısmına, oyuncakların arasından seçeceğin bir arabanın ön kısmında gördüğün detayları çizdiğin bir başka karton kağıdı da yapıştırabilirsin. Bu kısımda farlar, fan ya da gözler olabilir. Senin hayal gücüne kalmış.
Kartonun ön kapağını şekildeki gibi kaldırmalı ve orta kısmını maket bıçağı yardımıyla kesip çıkarmalısın. Burası senin ön camın olacak. Yan kısımlarına kapaktan kestiğin parçalardan destek yaparak yapıştırmalı camın havada kalmasını sağlamalısın.
Şimdi sıra direksiyonda. Elinin boyutuna göre bir daire çizip, ortasını keserek çıkarmalısın. Cam için kestiğin boşluğun alt kısmına direksiyonun yapıştırabilir ya da direksiyonu elinde taşıyabilirsin
Oturmak için küçük bir minderi kutunun içine yerleştirebilirsin.