Karton kutudan araba nasıl yapılır?

Öncelikle malzemelerini hazırlamalısın. İhtiyacın olan malzemeleri aşağıda sıraladık:

İçine sığabileceğin büyüklükte bir karton koli

Küçük boyutta kartonlar

Renkli kalemler

Renkli kağıtlar

Yapıştırıcı

Makas

Maket bıçağı

Hayal gücün

Öncelikle karton kutunun büyüklüğüne göre, dört tane daire şeklinde tekerlek hazırlamalısın. Elindeki küçük karton kağıtlara istediğin renkte daireler çizerek onları kesmeli ve kutunun yan taraflarına yapıştırmalısın.

Kutunun ön kısmına, oyuncakların arasından seçeceğin bir arabanın ön kısmında gördüğün detayları çizdiğin bir başka karton kağıdı da yapıştırabilirsin. Bu kısımda farlar, fan ya da gözler olabilir. Senin hayal gücüne kalmış.

Kartonun ön kapağını şekildeki gibi kaldırmalı ve orta kısmını maket bıçağı yardımıyla kesip çıkarmalısın. Burası senin ön camın olacak. Yan kısımlarına kapaktan kestiğin parçalardan destek yaparak yapıştırmalı camın havada kalmasını sağlamalısın.

Şimdi sıra direksiyonda. Elinin boyutuna göre bir daire çizip, ortasını keserek çıkarmalısın. Cam için kestiğin boşluğun alt kısmına direksiyonun yapıştırabilir ya da direksiyonu elinde taşıyabilirsin

Oturmak için küçük bir minderi kutunun içine yerleştirebilirsin.