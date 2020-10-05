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    HaberlerEğlence Haberleri Karton kutudan araba nasıl yapılır?
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    05.10.2020 - 17:26 |

    Karton kutudan araba nasıl yapılır?

    Kendi arabanı kendin hazırlamaya ne dersin? Üstelik hem eğelenecek hem de çok güzel vakit geçireceğin bir oyuncağın olacak.

    Karton kutudan araba nasıl yapılır?

    Öncelikle malzemelerini hazırlamalısın. İhtiyacın olan malzemeleri aşağıda sıraladık:

    İçine sığabileceğin büyüklükte bir karton koli

    Küçük boyutta kartonlar

    Renkli kalemler

    Renkli kağıtlar

    Yapıştırıcı

    Makas

    Maket bıçağı

    Hayal gücün

    Öncelikle karton kutunun büyüklüğüne göre, dört tane daire şeklinde tekerlek hazırlamalısın. Elindeki küçük karton kağıtlara istediğin renkte daireler çizerek onları kesmeli ve kutunun yan taraflarına yapıştırmalısın.

    Karton kutudan araba nasıl yapılır

    Kutunun ön kısmına, oyuncakların arasından seçeceğin bir arabanın ön kısmında gördüğün detayları çizdiğin bir başka karton kağıdı da yapıştırabilirsin. Bu kısımda farlar, fan ya da gözler olabilir. Senin hayal gücüne kalmış.

    Kartonun ön kapağını şekildeki gibi kaldırmalı ve orta kısmını maket bıçağı yardımıyla kesip çıkarmalısın. Burası senin ön camın olacak. Yan kısımlarına kapaktan kestiğin parçalardan destek yaparak yapıştırmalı camın havada kalmasını sağlamalısın.

    Şimdi sıra direksiyonda. Elinin boyutuna göre bir daire çizip, ortasını keserek çıkarmalısın. Cam için kestiğin boşluğun alt kısmına direksiyonun yapıştırabilir ya da direksiyonu elinde taşıyabilirsin

    Oturmak için küçük bir minderi kutunun içine yerleştirebilirsin.

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