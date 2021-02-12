Rüzgar-yağmur-kar oyunu nasıl oynanır?

Öncelikle bir tane lider seçmelisiniz. Oyuncular düz sıra halinde liderin karşısına dizilirler. Liderin görevi rüzgar-yağmur-kar eklemelerini karışık olarak söylemektir. Her kelimenin bir hareketi var:

Rüzgâr: Elini çırpmalısın.

Yağmur: Ellerini göğüslerine vurmalısın.

Kar: Ellerini dizlerine vurmalısın.

Oyun yavaş başlar ve giderek hızlanır. Yanlış hareketi yapar ya da duraksarsan elenirsin. Sona kalan oyuncu lider olur ve oyun tekrar başlar.