12.02.2021 - 16:59 |
Rüzgar-yağmur-kar oyunu nasıl oynanır?
Şimdi sana güzel bir haberimiz var. İstediğin kadar arkadaşını topla ve onlara oyun oynayacağınızı söyle. Oyunun adı “rüzgar-yağmur-kar”.
Öncelikle bir tane lider seçmelisiniz. Oyuncular düz sıra halinde liderin karşısına dizilirler. Liderin görevi rüzgar-yağmur-kar eklemelerini karışık olarak söylemektir. Her kelimenin bir hareketi var:
Rüzgâr: Elini çırpmalısın.
Yağmur: Ellerini göğüslerine vurmalısın.
Kar: Ellerini dizlerine vurmalısın.
Oyun yavaş başlar ve giderek hızlanır. Yanlış hareketi yapar ya da duraksarsan elenirsin. Sona kalan oyuncu lider olur ve oyun tekrar başlar.