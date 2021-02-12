BİST1.538-0.49EURO8.50-0.33USD7.030.19ALTIN411.27-0.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Çocuk

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğlence Haberleri Rüzgar-yağmur-kar oyunu nasıl oynanır?
    ABONE OL
    12.02.2021 - 16:59 |

    Rüzgar-yağmur-kar oyunu nasıl oynanır?

    Şimdi sana güzel bir haberimiz var. İstediğin kadar arkadaşını topla ve onlara oyun oynayacağınızı söyle. Oyunun adı “rüzgar-yağmur-kar”.

    Rüzgar-yağmur-kar oyunu nasıl oynanır?

    Öncelikle bir tane lider seçmelisiniz. Oyuncular düz sıra halinde liderin karşısına dizilirler. Liderin görevi rüzgar-yağmur-kar eklemelerini karışık olarak söylemektir. Her kelimenin bir hareketi var:

    Rüzgâr: Elini çırpmalısın.

    Yağmur: Ellerini göğüslerine vurmalısın.

    Kar: Ellerini dizlerine vurmalısın.

    Oyun yavaş başlar ve giderek hızlanır. Yanlış hareketi yapar ya da duraksarsan elenirsin. Sona kalan oyuncu lider olur ve oyun tekrar başlar.

    GÜNCEL HABERLER