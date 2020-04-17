Evde Ã§ocuklarla yapÄ±labilecek etkinlikler ile eÄŸitici ve zeka geliÅŸtirici oyunlar

OKUL Ã–NCESÄ° Ã‡OCUKLARA

Evdeki malzemeleri deÄŸerlendirerek birÃ§ok oyuncak yapabilirsiniz. Bu yaÅŸ grubu Ã§ocuklarÄ±n ilgisi Ã§abuk daÄŸÄ±labileceÄŸi iÃ§in aktiviteler Ã§ok uzun tutulmamalÄ±. Daha Ã§ok hareket edecekleri, enerji harcayacaklarÄ± oyunlar tercih edilebilir.

Karton kutulardan tÃ¼nel yapabilirsiniz. Kendileri iÃ§inden geÃ§ebilir ya da oyuncaklarÄ±nÄ± iÃ§inden geÃ§irerek vakit geÃ§irebilirler.

Tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n rulolarÄ±yla birbirine geÃ§en oyuncaklar yapabilirsiniz.

ParÃ§alara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÃ¢ÄŸÄ±t mendilleri top yaparak boÅŸ damacanalara atabilirsiniz.

Ã–nce Ã§iÃ§ek ekebilirsiniz. Sonra da eline bir sulak vererek tÃ¼m Ã§iÃ§ekleri sulamasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretebilirsiniz. BÃ¶ylece hem bir sorumluluk almÄ±ÅŸ olur hem de bir canlÄ±ya nasÄ±l bakacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olur.

Hamur yoÄŸurup kurabiye yapabilirsiniz. Åžekilleri onun belirlemesine izin vererek hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayabilir ve el becerilerinin geliÅŸtirebilirsiniz.

Patates baskÄ±sÄ± yapabilirsiniz.

MÄ±sÄ±r patlatabilir, mÄ±sÄ±rlarla ÅŸekiller yapabilirsiniz.

KÃ¼Ã§Ã¼k hayvan figÃ¼rleriniz varsa, buz kalÄ±plarÄ±na koyup Ã¼zerine su ekleyebilirsiniz. Buz tuttuktan sonra Ã§Ä±karÄ±p erimeleri seyredebilirsiniz.

Hol gibi ince ve uzun bir alanÄ±nÄ±z varsa iki duvar arasÄ±na daha Ã¶nceden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ince, uzun kumaÅŸ ÅŸeritleri karÄ±ÅŸÄ±k olarak yapÄ±ÅŸtÄ±rabilir, Ã§ocuÄŸunuzun bu ÅŸeritler arasÄ±ndan geÃ§mesini saÄŸlayabilirsiniz.

Karton kutularla yapÄ±lacaklar oldukÃ§a fazla. KÃ¼Ã§Ã¼k bir gemi yapabilir, onu da korsan kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sokarak eÄŸlenebilirsiniz.

OKUL Ã‡AÄžI Ã‡OCUKLARA





Okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in seÃ§ilecek aktiviteler daha Ã§ok okuma-yazma becerileri ve ilerlemiÅŸ fiziksel yetenekleri dikkate alÄ±narak yapÄ±labilir.

SatranÃ§, dama, tavla, solo test gibi oyunlarla birlikte vakit geÃ§irerek zekasÄ±nÄ± geliÅŸtirmesine de destek olabilirsiniz.

Birlikte bir tarif seÃ§ip yemek yapabilirsiniz.

Kitap okuma saati yapabilir, bunu oyuna Ã§evirerek daha da eÄŸlenceli hale getirebilirsiniz.

Tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± rulosundan kalemlik yapabilirsiniz. Bunun iÃ§in rulonun altÄ±nÄ± daire ÅŸeklinde bir kartonla kapatabilir ve Ã¼zerini sticker ve boyalarla sÃ¼sleyebilirsiniz.

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Sessiz sinema ya da kutu oyunlarÄ± oynayabilirsiniz.

MÃ¼zik aÃ§Ä±p birlikte dans edebilirsiniz.

KÃ¶rebe veya saklambaÃ§ gibi sokak oyunlarÄ±nÄ± eve uyarlayabilirsiniz. Oyun seÃ§enekleri iÃ§in eÄŸlence baÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶z atabilirsiniz.

En sevdiÄŸi kahramanlarla ya da istediÄŸi bir karakterle hikaye yazmasÄ±nÄ± isteyebilirsiniz.

Boyama, el iÅŸi faaliyeti ya da hamurdan ÅŸekiller yaptÄ±rabilirsiniz.