Pokemon karakterleri ve isimleri nelerdir? Özellikleri ile birlikte Pokemon listesi

Eminiz sen de hepsinin adını ezbere biliyorsundur. Belki aramızda Pokemon dünyasına yeni adım atan arkadaşlarımız vardır. Bu yüzden karakter isimlerini ve bazılarının özelliklerini sıraladık.

800’e yakın Pokemon karakteri olduğunu biliyor muydun? Aşağıda senin için bazılarını sıraladık.

Pokemon Karakterlerinin İsimleri

1. Ash Ketchum

2. Pikachu

3. Charmander- Semender

4. Squirtle

5. Jigglypuff

6. Butterfree

7. Pidgeot

8. Raticate

9. Primeape

10. Haunter

11. Bulbasaur

12. Caterpie

13. Pidgey

14. Rattata

15. Poliwag

16. Sandshrew

17. Zubat

18. Vileplume

19. Psyduck

20. Drowzee

21. Ho-Oh

22. Hitmonlee

23. Stunfisk

24. Trubish

25. Victreebel

26. Chatot

27. Mudkip

28. Magikarp

29. Snorlax

Karakterlerin Özellikleri

1. Ash Ketchum: Pokemon serisinin baş karakteri olan Ash, bir Pokemon yetiştiricisiymiş.

2. Pikachu: Ash’in ilk pokemonu alan Pikachu, sarı tükleri ile meşhurmuş. Düşmanlarını ve tehlikeleri elektrik ile çarparak uzaklaştırırmış. Elektirik ise yanağında bulunan kırmızı noktalardan çıkarmış.

3. Charmander: Ash’in bir diğer Pokemon’u da Charmander’miş. Oldukça sevimli görünen bu Pokemon karakteri, alev topu ve kuyruk kırbacı ile düşmanlarıyla savaşırmış.

4. Bulbasaur: Yeşil tüylü, kırmızı gözlü bu arkadaş, kurbağa ve dinozor karışımı bir görüntüye sahipmiş. Arka tarafında bir çiçeği olan bu Pokemon da tohum saldırısı ve kırbaç ile düşmanlarını uzaklaştırabilirmiş.

5. Squirtle: Sevimli bir kaplumbağa görüntüsüne sahip bu Pokemon, su fışkırtarak kendini korurmuş.

6. Jigglepuff: Gelmiş geçmiş en sevimli Pokemon olan Jigglepuff, güzel bir sese sahipmiş. Bu sesin en önemli özelliği ise rakiplerini uyutabilmesiymiş.

7. Meowth: Ash’in sahip olduğu takımın bir de rakibi varmış. Bu takımın üyelerinden biri olan Meowth’un en önemli özelliği keskin pençeleriymiş.

8. Gengar: Ash’in en güçlü Pokemonlarından biri olan Gengar, hayaletmiş.

9. Raticate: Ash’in takımında bir süre yer alan bu Pokemon, 18.5 kg ağırlığındaymış.

10. Pidgeot: Uçan Pokemonlardan biri olan Pidgeot, Ash'in en güvendiği Pokemon’muş.