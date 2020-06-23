Pokemon karakterleri ve isimleri nelerdir? Özellikleri ile birlikte Pokemon listesi
Pokemonlar bir dönem hepimizin hayatında yer almış sevimli çizgi film karakterleri. Yetiştiriciler tarafından yakalanıp yetiştirilen birbirinden farklı güçlere sahip Pokemon karakteri var.
Eminiz sen de hepsinin adını ezbere biliyorsundur. Belki aramızda Pokemon dünyasına yeni adım atan arkadaşlarımız vardır. Bu yüzden karakter isimlerini ve bazılarının özelliklerini sıraladık.
800’e yakın Pokemon karakteri olduğunu biliyor muydun? Aşağıda senin için bazılarını sıraladık.
Pokemon Karakterlerinin İsimleri
1. Ash Ketchum
2. Pikachu
3. Charmander- Semender
4. Squirtle
5. Jigglypuff
6. Butterfree
7. Pidgeot
8. Raticate
9. Primeape
10. Haunter
11. Bulbasaur
12. Caterpie
13. Pidgey
14. Rattata
15. Poliwag
16. Sandshrew
17. Zubat
18. Vileplume
19. Psyduck
20. Drowzee
21. Ho-Oh
22. Hitmonlee
23. Stunfisk
24. Trubish
25. Victreebel
26. Chatot
27. Mudkip
28. Magikarp
29. Snorlax
Karakterlerin Özellikleri
1. Ash Ketchum: Pokemon serisinin baş karakteri olan Ash, bir Pokemon yetiştiricisiymiş.
2. Pikachu: Ash’in ilk pokemonu alan Pikachu, sarı tükleri ile meşhurmuş. Düşmanlarını ve tehlikeleri elektrik ile çarparak uzaklaştırırmış. Elektirik ise yanağında bulunan kırmızı noktalardan çıkarmış.
3. Charmander: Ash’in bir diğer Pokemon’u da Charmander’miş. Oldukça sevimli görünen bu Pokemon karakteri, alev topu ve kuyruk kırbacı ile düşmanlarıyla savaşırmış.
4. Bulbasaur: Yeşil tüylü, kırmızı gözlü bu arkadaş, kurbağa ve dinozor karışımı bir görüntüye sahipmiş. Arka tarafında bir çiçeği olan bu Pokemon da tohum saldırısı ve kırbaç ile düşmanlarını uzaklaştırabilirmiş.
5. Squirtle: Sevimli bir kaplumbağa görüntüsüne sahip bu Pokemon, su fışkırtarak kendini korurmuş.
6. Jigglepuff: Gelmiş geçmiş en sevimli Pokemon olan Jigglepuff, güzel bir sese sahipmiş. Bu sesin en önemli özelliği ise rakiplerini uyutabilmesiymiş.
7. Meowth: Ash’in sahip olduğu takımın bir de rakibi varmış. Bu takımın üyelerinden biri olan Meowth’un en önemli özelliği keskin pençeleriymiş.
8. Gengar: Ash’in en güçlü Pokemonlarından biri olan Gengar, hayaletmiş.
9. Raticate: Ash’in takımında bir süre yer alan bu Pokemon, 18.5 kg ağırlığındaymış.
10. Pidgeot: Uçan Pokemonlardan biri olan Pidgeot, Ash'in en güvendiği Pokemon’muş.