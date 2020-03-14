CEHENNEME İNİŞ TALİMATNAMESİ

Doris Lessing / Çev: Niran Elçi / DeliDolu / 32 lira

Doris Lessing’in otoriteye ve medeniyetlere karşı eleştirel bakışını yansıttığı romanı, hafızasını kaybeden ve gerçeklikle bağını yitiren bir adamın deliliğin kıyılarında gezinen ‘uyanış’ öyküsü üzerine.

HALET ÇAMBELHALET ÇAMBEL

Nacide Berber / Final Kültür Sanat Yayınları / 24.50 lira

Kitap, Türkiye’nin ilk açıkhava müzesini kuran Halet Çambel’in sporcu, eğitmen, çevreci, arkeolog, dilbilimci ve etnograf gibi çok yönlü kişiliğini çocuklara aktarıyor.

YAŞAM SEVİNCİ

Dr. Ümit Aktaş / Alfa Yayınları / 29 lira

“Hastalanmadan ve ilaç kullanmadan yaşamak mümkün” diyen Dr. Ümit Aktaş, geleneksel tıpta ilaç niyetine kullanılan bitkileri, bu bitkilerden faydalanmanın ve temiz gıdaya ulaşmanın yollarını aktarırken buğday unu kullanmadan hazırlanabilecek tarifleri de kitabında sıralıyor.