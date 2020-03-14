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    14.03.2020 - 04:02 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık
    GÜLDEN ÖKTEM

    CEHENNEME İNİŞ TALİMATNAMESİ

    Doris Lessing / Çev: Niran Elçi / DeliDolu / 32 lira

    Doris Lessing’in otoriteye ve medeniyetlere karşı eleştirel bakışını yansıttığı romanı, hafızasını kaybeden ve gerçeklikle bağını yitiren bir adamın deliliğin kıyılarında gezinen ‘uyanış’ öyküsü üzerine.

    Kitaplık

    HALET ÇAMBELHALET ÇAMBEL

    Nacide Berber / Final Kültür Sanat Yayınları / 24.50 lira

    Kitap, Türkiye’nin ilk açıkhava müzesini kuran Halet Çambel’in sporcu, eğitmen, çevreci, arkeolog, dilbilimci ve etnograf gibi çok yönlü kişiliğini çocuklara aktarıyor. 

    Kitaplık

    YAŞAM SEVİNCİ

    Dr. Ümit Aktaş / Alfa Yayınları / 29 lira

    “Hastalanmadan ve ilaç kullanmadan yaşamak mümkün” diyen Dr. Ümit Aktaş, geleneksel tıpta ilaç niyetine kullanılan bitkileri, bu bitkilerden faydalanmanın ve temiz gıdaya ulaşmanın yollarını aktarırken buğday unu kullanmadan hazırlanabilecek tarifleri de kitabında sıralıyor.

    Kitaplık

    Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...
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