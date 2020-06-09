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09.06.2020 - 02:39 | | AA

ABD ayaklandı! Trump'tan polislere destek

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki polis şiddetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz. Polislerimizi terhis etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD ayaklandı! Trump'tan polislere destek

 

Trump, ülkedeki çeşitli polis teşkilatlarının ve güvenlik birimlerinin temsilcileri ile Beyaz Saray'da yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölmesinin ardından ülkedeki "polisin kaynaklarını kesin" ve "polis teşkilatlarını dağıtın" çağrılarına tepki gösteren Trump, "Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık ülkemizde daha az suç işleniyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz. Polislerimizi terhis etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki huzur içinde yaşamın polis sayesinde olduğunu vurgulayan Trump, "Polis teşkilatında kötü aktörler olmadığından emin olmak istiyoruz. (Floyd'un öldürülmesi) Son dönemde şahit olduğumuz gibi, çok korkunç şeyler gördüğümüz zamanlar oluyor. Ancak polislerin yüzde 99'unun çok iyi insanlar olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, polis teşkilatındaki sıkıntıların giderilmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Floyd'a olanlar ve öncesinde yaşananlar gibi şeylerin bir daha olmaması için, daha kibar bir tarzın nasıl sağlanacağı konusunda tartışıyoruz. Ancak, dünyadaki en iyi güvenlik güçlerinden vazgeçemeyiz." görüşünü paylaştı.

"Afrika kökenli Amerikalılar'ın, cezai adalet sistemine ilişkin güvensizliğini tamamen anlıyoruz"

Toplantıda ABD Adalet Bakanı William Barr da, "Güvenlik güçlerinin, Afrika kökenli Amerikalıların, ceza adaleti sistemine ilişkin güvensizliğini tamamıyla anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkede son 50 yılda eşitliğin sağlanması adına birçok adım atıldığına işaret eden Barr, şöyle devam etti:

"Bugün beni iyimser yapan şey şu ki, bugüne kadar hiçbir başkan ceza adaleti sistemini reforme etmeye Trump kadar kararlı olmamıştı. Günümüzde, başa çıkmak zorunda kaldığımız konularla ilgili bir komisyon kurduk."

Polis teşkilatlarına katılan kişilerin daha eğitimli ve işine sadık olduğundan emin olmak adına standartları değiştirmeyi de değerlendirdiklerini kaydeden Barr, "Artık durup, bekleme zamanı geçti. Kötünün içinden iyiyi çıkarmak artık bize düşüyor. Biz bunu başarabiliriz." dedi.

Hukuk ve nizamın, medeniyetin temeli olduğunu kaydeden Barr, "Ülkemizin şiddetle değil, hukukla yönetildiğinden emin olmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

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