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22.07.2020 - 02:27 | | AA

ABD'den Maikel Jose Moreno Perez’in yakalanması için 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı Maikel Jose Moreno Perez’e ABD tarafından yaptırım uygulandığını ve tutuklanması için iş birliği yapanlara 5 milyon dolar ödül belirlendiğini açıkladı.

ABD'den Maikel Jose Moreno Perez’in yakalanması için 5 milyon dolar ödül

 

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bugün, Sınır Ötesi Örgütlü Suç Programı kapsamında, Venezuela uyruklularının tutuklanması veya mahkum edilmesine yardımcı olan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül ilan ediyorum." dedi.

Pompeo, Moreno Perez ve eşinin önemli yolsuzluklara karıştıklarını, Venezuela'daki davalarda para veya mal karşılığında yolsuzluk yaptıklarını iddia etti.

''ABD, yolsuzlukla mücadelede ve demokrasinin barışçıl bir şekilde restorasyonu için Venezuela halkı ile birlikte olmaya devam ediyor.'' ifadelerini kullanan Pompeo, Perez'in alt mahkeme hakimlerini, bazı sanıkların salıverilmesi veya davaların reddedilmesi gibi konularda yönlendirdiğini, 20'den fazla davada, rüşvet aldığı taraf lehine karar aldırttığını ileri sürdü.

Moreno Perez, 12 Mart 2020'de Florida Güney Bölgesi Mahkemesinde rüşvetle ilgili kara para aklama suçlarıyla açılan federal bir davada suçlanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Mayıs 2017'de Moreno Perez'i Venezuela ile ilgili 13692 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca yaptırım listesine almıştı.

Bugünkü yaptırım kararı sonrasında, Moreno Perez ve eşinin ABD'ye girişleri süresiz olarak askıya alınmış olacak.

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