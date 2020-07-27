Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan gösteriler sırasında güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Bu güçlerin müdahalesi sonucu 2 protestocu öldürüldü ve onlarcası yaralandı.
Bazı göstericiler, olay yerinden yayın yaparak, ölü ve yaralıların yakın çevredeki hastanelere kaldırılması için gelen ambulansların güvenlik güçleri tarafından meydana girişine izin verilmediğini belirtti.
Iraklı sivil aktivistler, sosyal medya aracılığıyla Başbakan Mustafa el-Kazımi’yi olaya müdahil olmaya çağırdı.
Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.