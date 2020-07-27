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HaberlerDünya Haberleri Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü
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27.07.2020 - 09:59 | | AA

Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler akşam geç saatlerde yeniden alevlenirken, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldürüldü.

Bağdat’ta, hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda yeniden başlayan gösteriler sırasında güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Bu güçlerin müdahalesi sonucu 2 protestocu öldürüldü ve onlarcası yaralandı.

Bazı göstericiler, olay yerinden yayın yaparak, ölü ve yaralıların yakın çevredeki hastanelere kaldırılması için gelen ambulansların güvenlik güçleri tarafından meydana girişine izin verilmediğini belirtti.

Iraklı sivil aktivistler, sosyal medya aracılığıyla Başbakan Mustafa el-Kazımi’yi olaya müdahil olmaya çağırdı.

Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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