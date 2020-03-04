Bu kez de olmadı!

İsrail’de seçimlerden birinci parti olarak çıkan Likud lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu, sonuçların ardından zafer ilan etse de, iktidar olmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı. Netanyahu önderliğindeki Likud 36 sandalye elde ederken, oluşturulan sağ blok, son sonuçlara göre 59 milletvekili çıkardı ve iktidar olmak için gerekli 61 sandalyeyi yakalayamadı. Eski genelkurmay başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz 32 sandalyede kalırken, Mavi-Beyaz’ın dahil olduğu sol blok toplam 54 milletvekili çıkarabildi.

Geride bıraktı

Bu sonuçlar Netanyahu’nun önceki seçimden daha yüksek bir oy aldığını ve rakibi Gantz’ı geride bıraktığını gösteriyor. İsrail’de 17 Eylül 2019’da yapılan erken seçimde 33 milletvekili çıkararak yarışı önde tamamlayan Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, dünkü seçimde oy kaybetti. Netanyahu’nun partisi milletvekili sayısını artırırken, sağ blokta yer alan diğer partiler geçen eylül ayındaki seçime benzer sonuçlar aldı. Seçimden birinci parti lideri olarak çıkan ancak yine çoğunluğa ulaşamayan Netanyahu’nun koalisyon görüşmelerini bu sefer sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı merak konusu. Eğer Netanyahu koalisyonu kurmayı yine başaramazsa ülke dördüncü kez seçime gidebilir.

Dün, sonuçların ardından yaptığı konuşmada Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi’ni İsrail’e ilhak edeceği yönündeki vaadini tekrarlayan Netanyahu, “Egemenliğimizi Ürdün Vadisi’ne kadar genişleterek, yerleşim birimlerini ülkemize katacağız” dedi. Netanyahu, yalnızca kendi yönetiminin Arap ülkeleriyle barış yapabileceğini iddia ederek, “Bunu kimse yapamaz.

Yalnızca biz yaparız” dedi.

Gözler Liberman’da

Öte yandan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi de önceki seçime oranla oy kaybetti. Eylül ayındaki seçimde Meclis’te 8 sandalye kazanan İsrail Evimiz Partisi, son seçimde 7 milletvekili çıkardı. Her ne kadar oy kaybetmiş olsa da sağ ve sol blokun hükümeti kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle Liberman yine koalisyon görüşmelerinde kilit isim oldu.

Netanyahu kuracağı koalisyon hükümetine sol bloktan destek verecek milletvekili bulamazsa önceki iki seçimde de olduğu gibi yine Liberman’ın kapısını çalmak zorunda. Liberman, gelecek günlerde parti kurmaylarıyla bir araya gelerek koalisyon görüşmelerine ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini belirtti. Eski Savunma Bakanı Liberman, geçen yıl 9 Nisan ve 17 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından yapılan görüşmelerde Netanyahu liderliğindeki sağ blokta yer almayı kabul etmemişti.

Bununla birlikte İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katıldı. Ortak Arap Listesi Bloku oylarını artırarak milletvekili sayısını 15’e çıkardı. Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclisi’ndeki en büyük üçüncü grup oldu.

İsrail’de seçim gününün ortasında Başbakan Netanyahu, rakibi Gantz’ı seçmeni kendisine oy vermemeye çağırırken gösteren video paylaştı. Bunun üzerine Gantz, videoda oynama yapıldığını söyleyip Netanyahu’yu sözlerini bağlamından koparmak ve sahte açıklamalar yaymakla suçladı. Netanyahu daha sonra paylaşımı kaldırdı.

‘Koalisyon için şantaj’ iddiası!

Netanyahu her ne kadar seçimi kazansa da hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle koalisyon senaryoları şimdiden dillendirilmeye başlandı. Likud’un bazı yetkilileri, seçim sonuçlarının yavaş yavaş netleşmesinin ardından sol blokta yer alan bazı milletvekilleriyle koalisyon hükümetine destek vermeleri için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

İsrail’in Haaretz gazetesi ise Likud’un, Mavi-Beyaz İttifakı’nın kadın milletvekili Omer Yankelevich’e Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılması için şantaj yaptığını iddia etti. Haaretz, Likud’un elinde Yankelevich’in özel hayatına ait gizli bir kayıt bulunduğunu ileri sürdü. Haberde, Yankelevich’in Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek vermemesi halinde bu kaydın Likud tarafından medyayla paylaşmakla tehdit edildiği öne sürüldü. Hem Likud hem de Yankelevich, Haaretz’in iddiasını yalanladı.

Oyları saymadılar!

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, seçimde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Çin, İtalya, Japonya ve Tayland gibi ülkeleri yakında zamanda ziyaret ettikleri için evlerinde karantinada olan 5600’den fazla seçmen için 16 özel oy kullanma merkezi kuruldu.

Karantina altındaki seçmenlerden yüzde 70’ten fazlası bu merkezlerde oy kullandı. Ancak Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, söz konusu sandıklarda kullanılan oyları saymayı reddetti. Bu oyların İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızında görevli sağlık çalışanları tarafından sayılabileceği belirtildi. İsrail’de tespit edilmiş 12 Kovid-19 vaka bulunuyor.