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02.10.2020 - 11:42 | | DHA

Sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü

Çin'de Lamu adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü.

Sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü

Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü. Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında, eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu. Eylül ortasında Tang'ın aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu'nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu'nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang'ın gözaltına alındığı belirtildi.

 

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