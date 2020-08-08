En üst düzey yaptırım kararı!

Dün ABD yönetimi en üst düzeyde bir yaptırım kararı aldı ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’a yönelik yaptırım kararını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD yönetimi Hong Kong halkının yanındadır” ifadesini kullandı. Mnuchin, yaptırımların Hong Kong’un özerkliğine darbe vuranları hedef aldığına işaret etti ve Lam’ın dışında Çin ve Hong Kong’dan 10 isme yönelik yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD yönetimi son olarak, Hong Kong’daki Yasama Konseyi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini kınamış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Muhtemeldir ki Hong Kong bir daha asla hiçbir şey ya da hiç kimse için oy kullanamayacak” ifadesini kullanmıştı. Hong Kong’da çok sayıda demokrasi yanlısı muhalifin seçimlere girmesi de engellenmişti.