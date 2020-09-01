MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Hafter milisleri Sirte'ye girişi engelliyor'
ABONE OL
01.09.2020 - 02:53 | | AA

'Hafter milisleri Sirte'ye girişi engelliyor'

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin kuzeyindeki Sirte kentine girişi engellediği ve burada bir bölgeyi kapattığını duyurdu.

'Hafter milisleri Sirte'ye girişi engelliyor'

 

Orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hafter milisleri, Sirte'nin doğusundaki Erbain bölgesini kapattı, araçların ve insaların girişine izin vermiyor." dedi.

Dırah, "milislerin, doğudan ve diğer bölgelerden gelenlerin Sirte'ye girişini engellediğini" ifade etti.

Libya ordusu, 27 Ağustos'ta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

    Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! Çok sayıda boş kovan bulundu

    İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! Çok sayıda boş kovan bulundu

    Sıradaki Haber