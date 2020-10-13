Annals of Clinical and Translational Neurology dergisinde yayÄ±nlanan Ã§alÄ±ÅŸmada, "Hastaneye yatÄ±rÄ±lan Covid-19 hastalarÄ±nÄ±n beÅŸte dÃ¶rdÃ¼nden fazlasÄ±nda meydana gelen nÃ¶rolojik belirtilerin sÄ±klÄ±ÄŸÄ± tespit edildi" ifadeleri yer aldÄ±. Chicago'da bulunan 9 hastane ve bir tÄ±p merkezine Mart ve Nisan aylarÄ±nda yatÄ±ÅŸ yapan 509 koronavirÃ¼s hastasÄ±nÄ±n verilerinden elde edilen sonuÃ§lara gÃ¶re, hastalarÄ±n yÃ¼zde 42,2'sinin hastaneye gitmeden Ã¶nce nÃ¶rolojik semptomlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ± kaydedildi.Â

EN FAZLA BAÅž AÄžRISI VE ENSEFALOPATÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Genel olarak araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince hastalarÄ±n yÃ¼zde 82'sinin baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± veya ensefalopati gibi deÄŸiÅŸmiÅŸ beyin fonksiyonu veya yapÄ±sÄ± olduÄŸunu buldu. NÃ¶rolojik belirtilerde hastalarÄ±n yÃ¼zdeÂ 45'inde kas aÄŸrÄ±sÄ±, yÃ¼zdeÂ 37,7'sinde baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, yÃ¼zdeÂ 32'sinde ensefalopati, yÃ¼zdeÂ 30'unda baÅŸ dÃ¶nmesi, yÃ¼zdeÂ 16'sÄ±nda tat duyusu kaybÄ±, yÃ¼zdeÂ 11,4'Ã¼nde koku kaybÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Veriler, nÃ¶rolojik belirtileri olanlarÄ±n, olmayanlara gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 8 gÃ¼ne karÅŸÄ± 5 gÃ¼n daha uzun hastanede kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle ensefalopatisi olanlarÄ±n hastanede geÃ§irdikleri ortalama sÃ¼renin Ã¼Ã§ kattan daha uzun olduÄŸunu gÃ¶sterdi.Â

ENSEFALOPATÄ° HASTALIÄžI NEDÄ°R?

Ensefalopati, beyin hastalÄ±ÄŸÄ±, hasar veya arÄ±za anlamÄ±na gelen genel bir terimdir. Beynin iÅŸleyiÅŸinin etkilendiÄŸi bir hastalÄ±ktÄ±r.

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