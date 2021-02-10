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10.02.2021 - 13:30 | | DHA

Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Güney Afrika’da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi. 2016 yılında tanışan çift, birbirlerini görür görmez aşık olduklarını ve aralarındaki yaş farkını önemsemeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town’da 29 yaşındaki Terzel Rasmus, 2016 yılında yerel bir gazetenin etkinliğinde 80 yaşındaki Wilson Rasmus ile tanıştı. Gördüğü anda aşık olduğunu belirten Terzel Rasmus, aralarındaki ilişkinin 'doğal ve güzel' olduğunu ifade etti.

Terzel eşinin kendi okul masraflarını ödemesine yardımcı olduğunu da belirtirken Wilson da Terzel’le birlikte olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

"BENİM AÇIMDAN DOĞRU BİR KARARDI"

Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlenmesiyle ilgili olarak, "Çok eleştirilsem de Wilson ile evlenmek benim için doğru bir karardı" dedi.

Annesinin de evliliklerine onay verdiğini söyleyen 29 yaşındaki Terzel, eşinin kendisiyle yaşıt torunları olmasını ise önemsemediğini söyledi. 

Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendi

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