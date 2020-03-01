İsrail'de kamuoyu yoklamaları koalisyon krizinin süreceğini gösteriyor

İsrail'de 6,3 milyon seçmen yarın son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimler için sandık başına gidecek.

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 ayrı seçim yapılsa da sağ ve sol blokun hükümeti kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi çözülemedi.

Yarınki seçimde yarışın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği belirtiliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu'nun partisi Likud, seçimi önde götürürken onu Mavi Beyaz takip ediyor.

Kanal 12'nin anketinde, Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 33 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor.

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLER TEK LİSTEYLE YARIŞIYOR

İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinliyi temsil eden partiler yarın seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katılıyor.

Eylüldeki seçimlere de tek listeyle katılan ve 13 milletvekili çıkaran Ortak Arap Listesi Blokunun bu seçimde oylarını artırarak milletvekili sayısını 14'e yükselteceği tahmin ediliyor.

Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku İsrail Meclisindeki 3. büyük grup olma özelliğini korumuş olacak.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki göstermek için İsrail vatandaşı Filistinlilerin öncekilerine göre bu seçime katılım oranının artacağı belirtiliyor.

SAĞ VE SOL BLOK KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURACAK SAYIYA ULAŞAMIYOR

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail, son bir yılda en büyük siyasi krizlerinden birini yaşıyor.

Ülkede geçen yıl yapılan iki erken seçime rağmen sağ ve sol blokun hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi aşılamadı ve zorunlu olarak üçüncü erken seçim kararı alındı.

Ancak kamuoyu yoklamaları yarınki seçimin de koalisyon krizini sonlandıramayacağını ortaya koyuyor.

Kanal 12'nin anketine göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58, Mavi-Beyaz'ın liderliğindeki sol blok ise 42 milletvekilinde kalıyor.

LİBERMAN YİNE KİLİT İSİM OLACAK

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in eylüldeki seçime göre oy kaybederek meclise 6 milletvekili göndereceği öngörülüyor.

Oy kaybetse de hem sağ hem de sol blokun hükümeti oluşturacak yeterli sayıya ulaşamaması nedeniyle Liberman'ın partisinin koalisyon görüşmelerinde geçen yılki iki seçimin ardından olduğu gibi yine kilit role sahip olacağı ifade ediliyor.

HÜKÜMETİ KURMAYA EN YAKIN ADAY NETANYAHU

İsrail Başbakanı Netanyahu, hem partisinin kamuoyu araştırmalarında önde olması hem de meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerin desteğini arkasına alması nedeniyle koalisyon hükümetini kurmaya en yakın aday olarak gösteriliyor.

Sağ partilerin 61 sandalye sayısına ulaşamaması nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kurmak için Liberman'ı ikna etmesi gerekiyor.

Ancak Liberman, seçime günler kala ne Netanyahu ne de Gantz'ın liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vereceğini açıkladı.

Aralarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon konusunda anlaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

İki lider 17 Eylül'deki seçimin ardından koalisyon görüşmeleri yapmış ancak fikir ayrılıkları nedeniyle bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Tüm bu nedenlerden dolayı yarınki seçimin koalisyon krizine çözüm olmayacağı, ülkede yeni bir erken seçimin gündeme gelebileceği dillendiriliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yarınki seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmaya en yakın adayı belirlemek için meclise giren tüm partilerin yetkilileriyle ayrı ayrı görüşecek.

Görüşmelerin ardından Rivlin daha fazla milletvekilinin desteğini alan adayı koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirecek.

Söz konusu adaya koalisyonu kurması için 28 gün süre tanınacak, talep etmesi halinde cumhurbaşkanının onayıyla 2 hafta ek süre verilebiliyor.

Bu süreçte de ilk aday hükümeti kuramazsa, cumhurbaşkanı bu görevi koalisyonu kurmaya en yakın ikinci adaya verecek.

İkinci aday 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kurmak zorunda ve ek süre talep etme hakkına sahip değil.

Cumhurbaşkanı, ikinci aday da hükümet kuramazsa görevi meclise verebilir.

Meclis 21 gün içinde koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekilinin ismi üzerinde anlaşamaz ise ülkede 90 gün içinde yeniden seçim yapılmak zorunda.

Ancak meclis, salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin onay vermesi halinde bu süreçler beklenmeden erken seçim kararı alınabiliyor.

- Yarın yapılacak seçimde yarışın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçmesi bekleniyor.

- Kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin önde olduğu belirtiliyor.

- İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun oylarını artıracağı dile getiriliyor.

- Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisinin oy kaybedeceği ancak koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olacağı ifade ediliyor.