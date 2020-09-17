Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya dünya liderlerinden tebrik mesajları

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesinin ardından dün Meclis'te gerçekleştirilen olağanüstü oturumda ülkenin yeni Başbakanı seçilen Yoshihide Suga'ya dünyanın farklı ülkelerinden tebrik mesajları geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gönderdiği mesajda, Japonya'yı dost ve komşu ülkeler olarak tanımladığı belirtilirken, dünya ve Asya için önemli milletler olarak gördüğü açıklandı. Xi'nin Çin ve Japonya'nın uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler geliştirmesinin Asya ile dünyanın istikrar ve refahına katkıda bulunacağını söylediği bildirildi.

"DİYALOĞA HER ZAMAN AÇIĞIZ"



Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Başkan Moon Jae-in'in Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga'ya bir tebrik mesajı gönderdiği ifade edildi. Moon'un mesajında ikili ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdiği kaydedilirken, diyaloğa her daim açık olduğu ve Japonya'nın olumlu tepkisini görmeyi umduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray, Japonya'nın yeni Başbakanı Suga ve yeni kabineyi memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınladı. ABD ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığının belirtildiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkileri Suga ile birlikte daha da güçlü hale getirmeyi istediğine değinildi. Ayrıca Trump'ın önceki Başbakan Abe ile üzerinde hemfikir olduğu özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'DAN JAPONCA TEBRİK



İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Japonca tebrik mesajı yayınladı. "Omedeto gozaimasu!" (Tebrikler) ifadelerini kullanan Başbakan Johnson, Suga'nın Başbakanlığının geçtiğimiz hafta üzerinde anlaşmaya varılan tarihi ticaret anlaşmasıyla birlikte sağlam olan ikili ilişkileri yeni zirvelere taşımasını umduğunu da sözlerine ekledi.

MERKEL'DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI



Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, Suga'nın uzun yıllardır Japonya siyasetini şekillendirdiğini kaydetti. Almanya ile Japonya arasında son yıllarda daha da derinleşen bağlara dikkat çeken Merkel, ülkeler arasındaki çoklu iş birliği ve serbest ticareti desteklemek üzere Suga ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.