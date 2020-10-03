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03.10.2020 - 15:37 | | DHA

Kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti

İngiltere’de bir kütüphaneden Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi. Kitabın gecikme bedeli ise 80 bin TL olduğu açıklandı.

Kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti

İngiltere’deki Hampshire’da yer alan bir kütüphaneden 48 yıl önce iki kitap alan kişi kitabı eserleri aldığı kütüphaneye geri iade etti. "Andy" ismiyle imzalanarak iadelere iliştirilen notta, "1972'de çocukken Basingstoke'tan taşındıklarında" kitaplar iade edilmediği için özür dilendi. Notu yazan kişi, "Bu kitapların geç iadesi için özürlerimi lütfen kabul edin" ifadesini de kullandığı belirtildi. İadenin "düşünceli bir jest" olduğunu kaydeden Hampshire Belediyesi, gecikme bedelinin talep edilmeyeceğini açıkladı.

GECİKME BEDELİ 80 BİN LİRA

Güncel cezai bedelden hesaplandığı zaman kitapların gecikme bedelinin yaklaşık 8 bin sterlin (yaklaşık 80 bin lira) olduğu ancak, kitapları alan kişinin yazdığı özür notu deniyle gecikme bedelinin alınmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan açıklamalarında istihdam müjdesi verirken, "Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor." ifadelerini kullandı.
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