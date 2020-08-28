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28.08.2020 - 15:58 | | AA

Son dakika... Mali'de cuntanın lideri darbeciler tarafından 'cumhurbaşkanı' ilan edildi

Batı Afrika ülkesinde 18 Ağustos'taki darbenin ardından sivil ve siyasi bir geçiş süreci beklenirken, askeri cunta asıl niyetini ortaya koyan bir adım attı.

Son dakika... Mali'de cuntanın lideri darbeciler tarafından 'cumhurbaşkanı' ilan edildi

Mali'de siyasi iktidarı silah zoruyla deviren darbeci Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından hazırlanan 41 maddelik bir belge resmi gazetede yayımlandı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin lideri Assimi Goita'nın cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedildi.

Darbenin yapıldığı gece, devlet televizyonundan sivil ve siyasi geçiş sözü veren askeri cunta, bunun için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile çeşitli görüşmeler yapmıştı.

ECOWAS heyeti, 22-24 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyarette geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması gerektiğini bildirmişti.

ECOWAS'ın bugün kendi içinde video konferans yoluyla yapacağı zirvede Mali'ye giden heyetin izlenimlerini aktarması bekleniyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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