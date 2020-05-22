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22.05.2020 - 12:09 |

Son dakika... Meksika'da deprem!

Meksika açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Mazatlan'a 150 kilometre mesaede. Yerel saatle 02.46'da gerçekleşen deprem, geniş bir alanı salladı.

Son dakika... Meksika'da deprem!

Pasifik Ateş Çemberi'nin kıyısında yer alan Meksika, bugün yerel saatle gece yarısı sarsıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildiriyor. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Sinaloa eyaleti ve geniş bir alanı salladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, sarsıntının merkez üssünün Meksika'nın Mazatlan şehrine 150 kilometre mesafede olduğunu duyurdu.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden devasa fay hattı Pasifik Ateş Çemberi, Meksika'nın yanından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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