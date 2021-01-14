MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Washington Times: Türk SİHA'lar hesapları alt üst etti!
ABONE OL
14.01.2021 - 16:34 |

Son dakika... Washington Times: Türk SİHA'lar hesapları alt üst etti!

'Küçük ve ucuz dronelar gelecekteki savaşlara büyük etki etti' başlığıyla bir habere yer veren Amerikan gazetesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında kullandığı Türk Bayraktar TB2'lerin dünyanın her yerindeki askeri liderlerin dikkatini çektiğini yazdı.

Son dakika... Washington Times: Türk SİHA'lar hesapları alt üst etti!

Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye ve Libya'nın ardından Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, global bir trendi tetikledi.

'Küçük ve ucuz dronelar gelecekteki savaşlara büyük etki etti' başlığıyla bir habere yer veren Washington Times gazetesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarısının stratejistleri yeniden hesap yapmaya ittiğini yazdı.

Azerbaycan'ın kullandığı Türk Bayraktar TB2'lerle Ermenistan'ı mağlup ettiğini aktaran gazete, dünyanın her yerindeki askeri liderlerin dikkatinin SİHA'lara çevrildiğini belirtti.

Washington Times, kullanması oldukça kolay olan SİHA'ların Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu büyük Batılı askeri güçlerin drone programlarını gözden geçirmeye başladığını bildiriyor.

Ermenistan ordusunun geleneksel taktiklerle cephede hezimet yaşadığını dile getiren gazete, Azerbaycan'ın elindeki Türk SİHA'larının Grup 3 olarak sınıflandırıldığını sayfasına taşıdı.



Son dakika... Washington Times: Türk SİHAlar hesapları alt üst etti



Haberde Bayraktar TB2'ler Grup 4 ve Grup 5 olarak sınıflandırılan ABD üretimi Predator, Global Hawk ve Reaper'larla karşılaştırıldı. Washington Times'a konuşan analistler, ABD ordusunun devasa dronelarının savaşlarda halen rol oynasa da Bayraktar TB2'lerin cazibesinin ve etkisinin giderek arttığını söylüyor.

Yalnızca birkaç milyon dolara üretilebilen Bayraktar TB2'leri değerlendiren Frost & Sullivan şirketi başkan yardımcısı Michael Blades, "Bence Grup 3 tipi droneların geliştirilmesi veya satın alınması ordular için global bir trend. Küçük ve taktiksel Grup 3 SİHA'ları Grup 4 veya Grup 5'e göre daha ucuza satın alabilirsiniz. Ayrıca daha fazla uygulama hizmeti sunuyor" dedi.

ABD merkezli uzay, savunma ve güvenlik alanlarında araştırma ve danışmanlık hizmeti veren şirketin yetkilisi Blades, "Grup 3 sınıfındaki SİHA'ları taktiksel saldırılarda veya gözetim yapmak için kullanmak isterseniz, bunu yapabilirsiniz" deyip ekledi: "Küçük dronelarla büyük hasar vermek için dünya kadar teknolojiye ihtiyacınız yok."

Lüks aracın içine girdi, 1 dakikada bu hale getirdi!İstanbul Esenler'de park halindeki 500 binlik lüks aracın içine giren hırsızlar bazı cihazları çalarak kaçtı. 1 dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı söküp alan hırsızların görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Veterinere tecavüz davasında yeni gelişme

Veterinere tecavüz davasında yeni gelişme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika... Firari karı-koca Ankara'da yakalandı

Son dakika... Firari karı-koca Ankara'da yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet