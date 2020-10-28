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28.10.2020 - 17:49 | | DHA

Türkiye'nin Libya'da da kullanmıştı! Bu kez Azerbaycan'da görüntülendi

Türkiye’nin Libya’da kullandığı ve Azerbaycan’ın satın alarak envanterine eklediği ‘KARGU’ adlı kamikaze İHA’sı, Azerbaycan’da görüntülendi.

Türkiye'nin Libya'da da kullanmıştı! Bu kez Azerbaycan'da görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Libya’da kullanılan ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) tarafından üretilen ‘KARGU’, Azerbaycan’da görüntülendi. Azerbaycan’ın satın alarak envanterine eklediği kamikaze İHA’larının, Ermenistan güçlerine karşı kullanıldığı belirtiliyor. Ermanistan'ın korkulu rüyası kamikaze İHA’ları Azerbaycan'da ilk kez görüntülendi.

KARGU İHASI'NIN ÖZELLİKLERİ

KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeﬂere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)” ve “Yer Kontrol Ünitesi” bileşenlerinden oluşmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan KARGU asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle tehdit açısından riskli bölgelere askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlamakta ve sahadaki erler tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir.

 

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