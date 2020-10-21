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21.10.2020 - 17:51 | | DHA

Tuvaleti kullanan kadını dev piton ısırdı!

Tayland'da 54 yaşındaki evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki dev piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Tuvaleti kullanan kadını dev piton ısırdı!

Akıllara durgun veren olay, Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi.

54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı. Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra, dev piton talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı.

Tuvaleti kullanan kadını dev piton ısırdı

Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi. 

Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

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