Yunan Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili konuştu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili sözlerine cevap verdi. Miçotakis, "Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım. Umarım, anlık bir çıkıştır" yorumunu yaptı.

Yunan Başbakanı, "Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'DEN KIBRIS YORUMU

Miçotakis Kıbrıs meselesine ilişkin de "BM kararları, Avrupa'nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç herkes söylüyor. AB'nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Miçotakis, Doğu Akdeniz konusuna da değindi. "Özellikle Ağustos’ta yoğun gerginlik anları oldu. Ancak, bir sıcak olay yaşanmadı. Durum çok gerginleştiğinde, herkes bir adım geri atma olgunluğunu gösterdi" dedi.

MİÇOTAKİS'DEN KOMŞULUK VURGUSU

"Türkiye ile komşuyuz, birlikte yaşamaya mahkumuz" diyen Miçotakis, Aramızdaki sorunları üçüncü ülkeler çözmeyecek. Ya biz ikimiz çözeceğiz, ya da çözemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.