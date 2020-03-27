BİST91.5280EURO7,100,51USD6,400,09ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay'ın kalesi güvende
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Altay'ın kalesi güvende

    TFF 1. Lig temsilcisi Altay’da sezon başında üçüncü kaleci konumunda olan Cihan Topaloğlu Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın verdiği şansı iyi değerlendirdi. Siyah beyazlı takımın 1 numaralı file bekçisi olmayı başaran deneyimli eldiven, kalesinde 15 maçta 12 gol gördü

    Altay'ın kalesi güvende

    TFF 1. Lig’de ilk 13 maçta forma şansı bulamayan tecrübeli kaleci, ilk kez 14. haftadaki Osmanlı deplasmanında görev aldı. Eski teknik patron Sait Karafırtınalar’ın görevden alınmasının ardından Osmanlı önünde Cihan’ın kaleyi korumasına o dönem sportif direktör olan Özden Töraydın ile şimdi aynı görevi yürüten Murat Uluç karar verdi. Daha sonra teknik patronluk koltuğuna oturan Ali Tandoğan’ın ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Yalçın Koşukavak da şimdiye kadar kaleci tercihini Cihan’dan yana kullandı. Sezon başında dönüşümlü olarak Altay’ın kalesini koruyan iki kaleciden Aydın son dönemde kadroda yer bulamazken, Emre ise kulübede bekledi. Son 15 maçta eldivenleri kaptırmayan 28 yaşındaki kaleci Cihan, bu periyotta 12 gol yedi.

    “Kendimi hazırlıyorum”

    Altay’a Süper Lig hedefiyle geldiğini kaydeden Cihan Topaloğlu, sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade ederek, “Sezonun ilk başlarında Emre ve Aydın ile büyük rekabet yaşadık. O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Süper Lig’e çıkmak için tüm takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    Sıradaki Haber