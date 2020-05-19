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    HaberlerEge Haberleri Çamlaraltı’nda durmak yok!
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    19.05.2020 - 07:00 |

    Çamlaraltı’nda durmak yok!

    Özel Çamlaraltı Koleji, koronavirüs salgınıyla başlayan uzaktan eğitime, teknoloji altyapısı sayesinde kolayca adapte oldu.

    Çamlaraltı’nda durmak yok!

    Ana sınıfından liseye, eğitimi kesintisiz sürdürdüklerini belirten Genel Müdür Gülçağ Gençer, “Hızlı bir şekilde kriz yönetimi yapıp kendi uzaktan eğitim sistemimizi devreye soktuk. Dersler, yeni kurduğumuz ickegitim.com adresi üzerinden yürütülüyor. Tüm öğretmenlerimiz öncelikle konu anlatımı yaptıkları videoları sistem içerisine yüklüyor, öğrencilerimiz olağan akışta konularını takip ediyor, ardından öğrencilerin katılımıyla online dersler işleniyor. Bunların yanında Çamportal ve ickegitim.com üzerinden öğrencilerimize ödevler verilip, öğretmenleri tarafından kontrolleri yapılıyor” diye konuştu.

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