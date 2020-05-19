19.05.2020 - 07:00 |
Çamlaraltı’nda durmak yok!
Özel Çamlaraltı Koleji, koronavirüs salgınıyla başlayan uzaktan eğitime, teknoloji altyapısı sayesinde kolayca adapte oldu.
Ana sınıfından liseye, eğitimi kesintisiz sürdürdüklerini belirten Genel Müdür Gülçağ Gençer, “Hızlı bir şekilde kriz yönetimi yapıp kendi uzaktan eğitim sistemimizi devreye soktuk. Dersler, yeni kurduğumuz ickegitim.com adresi üzerinden yürütülüyor. Tüm öğretmenlerimiz öncelikle konu anlatımı yaptıkları videoları sistem içerisine yüklüyor, öğrencilerimiz olağan akışta konularını takip ediyor, ardından öğrencilerin katılımıyla online dersler işleniyor. Bunların yanında Çamportal ve ickegitim.com üzerinden öğrencilerimize ödevler verilip, öğretmenleri tarafından kontrolleri yapılıyor” diye konuştu.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.