Fransız Kültür’de Fikirler Gecesi

Institut français İzmir, 70 ülkede 120 şehirde eş zamanlı düzenlenen ‘Fikirler Gecesi’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yöneticisi aynı zamanda Fransa Büyükelçiliği Bilimsel ve Akademik İşbirliği Ataşesi arkeolog Dr. Martin Godon’un “Hayat bulmak: Ölüm hayatın neresinde?” konulu konferansı büyük ilgi gördü. Transhümanizm ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Godon, şunları söyledi:

Etkinlikler sürecek

“Yaşamak değişken bir kavram. Evrenin, doğanın ve insanın bir hayatı var. Ancak yaşam ve ölüm arasında bir süreç var. O sürece ‘yaşama umudu’ diyoruz ve umut belirli kriterlere göre farklılaşıyor.” Gelişen teknolojiyle bilimkurgunun giderek gerçeğe dönüştüğünü belirten Godon, “DNA’larla oynanabiliyor fiziksel kapasiteyi, göz rengini seçebiliyorsunuz, yakında insan sipariş eder hale geleceğiz” diye konuştu. Institut français İzmir Müdürü Caroline David de, “Farklı kültürleri, fikirlerini ağırlamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.