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    HaberlerEge Haberleri Güneşte gizli keşif
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    05.09.2020 - 00:01 |

    Güneşte gizli keşif

    Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, Güneş ve benzeri yıldızlarda patlamaları yönlendiren gizli bir mekanizma keşfedildi.

    Güneşte gizli keşif

    Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Yaklaşık 160 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve halen daha tam olarak çözülememiş olan flare adı verilen patlamalarda, Ege Üniversitesi olarak kendi olanaklarımızla elde ettiğimiz verilerden yepyeni bakış açıları geliştirerek yapılan modeller ile Güneş ve benzeri yıldızlarda patlamaları yönlendiren gizli bir mekanizmayı keşfettik” dedi.

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