Hastalar aynı gün ayağa kalkıyor

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, omurgada en çok görülen hastalıkların başında bel fıtığı geldiğini belirterek bel fıtığı rahatsızlığında hızlı tanı ve tedavinin hastalığın ilerlemesinin önüne geçtiğini söyledi. Op. Dr. Erdoğan, bel fıtığının, bel ağrısıyla birlikte kalçadan başlayan ve bacağa vuran siyatik ağrıları, bacakta uyuşma-karıncalanma ve güç kaybı ile kendini belli ettiğini dile getirdi, MR ile kesin tanının konulduğunu söyledi, “Yatak istirahati ve ilaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, bacak ve ayakta ciddi kuvvet kayıpları yaşayan kişilerde ise cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz. Günümüzde bel fıtığında altın standart olan Mikro cerrahi yöntemi ile omurgadaki bağ ve kas dokusuna minimum zarar vererek kıkırdağı başarılı bir şekilde alıyoruz. Hasta aynı gün ayağa kalkıyor. Ertesi gün evine dönüyor” dedi.