BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Viyadükler kaldırılıyor
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Viyadükler kaldırılıyor

    İzmirde 1990’lı yılların başlarında İzmir- Çeşme Otoyolu’na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanan ancak tamamlanmayan Alsancak Limanı’ndaki viyadükler, Kordon’da görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.

    Viyadükler kaldırılıyor

    İzmirde 1990’lı yılların başlarında İzmir- Çeşme Otoyolu’na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanan ancak tamamlanmayan Alsancak Limanı’ndaki viyadükler, Kordon’da görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor. Yıllardır atıl durumda olan viyadükler, 30 Ekim’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber