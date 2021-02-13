Viyadükler kaldırılıyor

İzmirde 1990’lı yılların başlarında İzmir- Çeşme Otoyolu’na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanan ancak tamamlanmayan Alsancak Limanı’ndaki viyadükler, Kordon’da görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor. Yıllardır atıl durumda olan viyadükler, 30 Ekim’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.