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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’dan moral ikramı
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    21.04.2020 - 07:00 |

    Yaşar’dan moral ikramı

    Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, toplum sağlığını korumak için haftalardır büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik teşekkürlerini en lezzetli biçimde sunuyor.

    Yaşar’dan moral ikramı

    Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, toplum sağlığını korumak için haftalardır büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik teşekkürlerini en lezzetli biçimde sunuyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Mutfak Şefi Emre Şimşek ve Şef Yardımcısı Ege Özuysal tarafından gerçekleştirilen katkı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’in desteğiyle sürdürülüyor. Genç, “Onları alkışlamanın yanı sıra destek için neler yapabileceğimizi düşünüp eşsiz mücadeleleri için bir teşekkür etme biçimi olarak mutfağa girip lezzetli kurabiyeler ve kekler hazırlayarak moral vermek istedik” dedi.

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