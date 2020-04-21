21.04.2020 - 07:00 |
Yaşar’dan moral ikramı
Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, toplum sağlığını korumak için haftalardır büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik teşekkürlerini en lezzetli biçimde sunuyor.
Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, toplum sağlığını korumak için haftalardır büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik teşekkürlerini en lezzetli biçimde sunuyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Mutfak Şefi Emre Şimşek ve Şef Yardımcısı Ege Özuysal tarafından gerçekleştirilen katkı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’in desteğiyle sürdürülüyor. Genç, “Onları alkışlamanın yanı sıra destek için neler yapabileceğimizi düşünüp eşsiz mücadeleleri için bir teşekkür etme biçimi olarak mutfağa girip lezzetli kurabiyeler ve kekler hazırlayarak moral vermek istedik” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.