A Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi A Olan Bitkiler

A harfi ile başlayan bitkilere bakıldığında pek çok bitki ile karşılaşmak mümkündür. Aynı zamanda çiçek ve meyve çeşitleri de bulunmaktadır. Doğada var olan bu bitkilerin birçoğu günlük hayatta da tüketilmektedir.

A Harfi İle Başlayan Bitkiler

Ayrık Otu: Buğdaygiller familyasından bir bitki çeşididir. Kuzey Yarım Küre ve Anadolu Ayrık otunun ana vatanıdır. Genellikle boş tarlada veya yol kenarlarında yetişmektedir. Yabanı bir bitkidir. Yapısı bakımından yaprakları yeşil renklidir. Aynı zamanda uzun ince ve yassı bir bitki olup çok yıllık bitkilerden birisidir.

Aynısafa: Bu bitkiye Latince ayın ilk günü anlamına gelen Celandula ismi verilmiştir. Bunun sebebi tohum bağlayan çiçeklerin uygun koparılmasının ardından bitkinin tekrar çiçek vermesidir. Bu bitkinin turuncu renkte çiçekleri bulunmaktadır. Papatyagiller familyasından bir bitki çeşididir.

Avokado Yaprağı: Defnegiller familyasından olan avokado timsah armudu ve avukat armudu olarak da bilinir. Avokadonun ana vatanı Meksikadır. İklim bakımından tropikal iklime uygundur. Havaların soğuk olmaması durumunda Akdeniz iklimine de uygundur.

At Kuyruğu: At kuyruğu familyasındandır. Avustralya ana vatanıdır. Su kenarları, sulak çayırlar ve balçıklı toprakları sever. Sert ve kuru havalarda dayanıklıdır.

A Harfi İle Başlayan Çiçek İsimleri

Abelya: Çin kökenlidir. Fakat ülkemizde de yetişebilir. Dağınık bir tepe yapar ve hızlı büyür. En yüksek boyda olanlar 2 metre ile 3 metre arasındadır.

Acem Borusu: Çitleri çabuk örten bir çiçektir. Bu nedenle duvarları komple kaplar. Duvar sıvasına zarar verebilir. Ülkemizde her yerde yetişebilir. Kış soğuklarına dayanıklıdır.

Açelya: Fundagiller familyasından bir çiçek türüdür. Kuzey Amerika ve Asya ana vatanıdır. Açelya ormanlarda, kayalık akarsu kıyısında ve bataklık bölgelerinde yetişmektedir.

Ada Çayı: Akdeniz bölgesinde yetişir. Ballıbabagillerden bir bitkidir. 30 ile 75 santimetre aralarında uzarlar. Kısın yapraklarını dökmezler. Dayanıklı, otsu ve çalımsı bitkilerdir.

A Harfi İle Başlayan Meyveler

Ananas: Sıcak ülkelerde yetişir. Güney Amerika ana yurdudur. Ananasgiller familyasından bir bitki çeşididir. Meyvesi iridir. Güzel kokar ve lezzetlidir. Genelde 1 metre ile 1.5 metre arasında boyları olur. Bazıları ise daha uzun olup görünümlü türleri de bulunmaktadır.

Ahududu: Gülgiller familyasından olan bir meyve çeşididir. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde oluşur. Kırmızı renkli ve tatlı bir meyvedir. Genellikle ormanlık alanlarda açık verdiği yerlerde büyür. Veya daha önceden yangın veya ağaç kesimi nedeniyle açılan bölgelerde yetişebilir.