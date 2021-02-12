Adezyon Nedir? Biyolojide Adezyon Örnekleri Nelerdir?

Yağmur damlalarının camlarda kalması, denize girildiği zaman insan vücudunda su damlalarının kalması gibi durumlar her zaman insanların aklında soru işareti olarak kalmıştır. Oysa ki bu durumun bilimsel açıklaması adezyon kuvvetidir.

Adezyon Nedir?

Farklı iki maddenin, birbirleri arasında gerçekleşen ve bu farklı maddelerin birbirine yapışmasını sağlayan kuvvete yapışma yani adezyon adı verilmektedir. Adezyon olayı, maddeler arasında bulunan çekim kuvvetinden dolayı meydana gelmektedir. Adezyon, sıvılarda ve katılarda oldukça etkili iken gazlarda pek etkili değildir.

Kohezyon kuvveti isi aynı türde olan iki maddenin birbirini çekmesi şeklinde gerçekleşir. Bu sebeple kohezyon kuvvetine birbirini tutma da denir. Örneğin cama yapışan su damlalarının süzülerek birbirine karışması, aynı maddelerin birbirini tutma özelliğidir. Adezyon ve kohezyon olaylarının kütle çekim kuvveti ile bir alakası yoktur. Kütle çekim kuvveti yok sayılacak kadar önemsizdir.

Biyolojide Adezyon Örnekleri Nelerdir?

l Yağmur damlalarının düşmeden cama yapışıp kalması. Burada su 1. madde, cam ise 2. maddedir.

l Bir yaprağın üzerinde bulunan su damlasının düşmemesi. Burada yaprağın molekülleri ile su molekülü arasında bulunan çekim kuvveti yani adezyon kuvvetidir.

l Sakızın bir zemine yapışıp kalması adezyon kuvvetinin bir sonucudur.

l Durgun bir su üzerinde bulunan yaprağın suyu sürüklemesi de adezyon kuvveti sayesinde gerçekleşir.

l Boyanın duvara yapışması adezyon kuvveti sayesindedir.

l Masa ve diğer eşyaların üzerinde bulunan toz taneleri de adezyon kuvvetinin varlığı sayesinde oluşur.

l Yapıştırıcı ve bantların birçok zemine yapışması da adezyon kuvveti sayesindedir.