Anatolia Ne Demek? Tarihte Anatolia Kelimesinin Anlamı Nedir?

Anatolia kelimesi Türkçeye "Anadolu" ya da "Türkiye'nin Asya kıtasında yer alan toprak parçası" olarak geçmiştir.

Anatolia Ne Demek?

Anadolu, herkesin yakın olarak bildiği Türkçe bir kelimedir. Bu nedenle çoğumuz bu kelimenin kökeninin de Türkçe olduğunu düşünür. Ancak Anadolu kelimesi Yunancadan dilimize girmiş bir kelimedir. Anadolu günümüzde; Anadolu Yarımadası ya da Küçük Asya olarak ifade edilir. Küçük Asya; coğrafi olarak Asya kıtasının batısında bulunan Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki yaklaşık 755.000 km²'lik alana sahip olan dağlık yarımadayı tanımlar. Bu bölgenin en batısı ve en doğusu arasındaki uzunluk 100 km'den fazladır, genişliğiyse 400-600 km arasında değişir.

Anadolu'nun doğu sınırı, Osmanlı Dönemi'nde Fırat Nehri'yle son bulmaktaydı. Cumhuriyet'le ve 1. Türk Coğrafya Kongresi'yle birlikte, Türkiye'nin Asya'da yer alan bütün toprak parçaları Anadolu kelimesine dahil edilmiştir. Günümüzde Anadolu kelimesi hala bu anlamda kullanılır.

Tarihte Anatolia Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hepimizin bildiği Anadolu kelimesi, Anatolia kelimesinden türetilmiştir. Anatolia Yunan kökenli bir kelimedir ve Antik Yunancada yükseliş, doğuş, kalkış anlamına gelir. Romalılar, kendi topraklarının doğusunda kaldığı için günümüzün Anadolu olarak tanımlanan bölgesini "Therma Anadolia" yani "doğu toprağı" olarak adlandırır. Zaman içinde bölgeye Selçukluların girmesi ve yerleşmesiyle Anatolia kelimesi Anadolu olarak Türkçeleştirildi.

Anadolu günümüzde Türkiye'nin Asya kıtasında yer alan bütün toprak parçalarını kapsayan bir alandır. Diğer adıyla Küçük Asya olarak tanımlanır. Anadolu, "Eski Dünya" olarak bilinen kara parçasının ortasında ve Asya kıtasının batısında yer alır.