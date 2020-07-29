Ankara Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Hint okyanusundan Anadolu’ya kadar topraklarını genişleten Timur, Anadolu topraklarını da devletine katmak istiyordu. Timur ehli sünnet din anlayışından uzak olması nedeniyle, Müslümanlarla savaşmakta bir beis görmüyordu. Bu nedenle Anadolu topraklarına yöneldi ve Anadolu'yu topraklarına katmak istedi.

Ankara Savaşının Kısaca Özeti

Memlük sultanı Berkuk ölünce Timur bunu fırsat bilerek Anadolu’ya yöneldi. Anadolu’ya saldırmayı düşünüyordu ancak Memlüklülerin müdahalesinden çekiniyordu. Memlüklülerle Osmanlıların arası da açılmıştır. Timur 1399 yılında Bağdat’ı işgal etti. Karakoyun hükümdarı Kara Yusuf ve Celayirli hükümdarı Sultan Ahmet, Osmanlıya sığındı. Timur bu olaydan sonra Anadolu seferini ön plana aldı ve hazırlıkları hızlandırdı.

Nitekim bu iki hükümdar Timur’un hakimiyetindeydi. Bu duruma Timur kızdı ve bu iki hükümdarın iadesini Yıldırım Beyazıd’tan istedi. Yıldırım iadeyi kabul etmedi ve hakaret dolu mektuplaşma bu aşamada başladı. Osmanlıya vergi veren Erzincan hükümdarı Mutahharten Timur’a sığınınca düşmanlık arttı ve hakaret dolu mektuplaşmalar sonunda her iki tarafta gerginlik son safhaya geldi.

Akkoyunlu Karayülük Osman Bey ve Mutahharten, Timurla birlikte Sivas’ı kuşattı. Sivas on sekiz gün dayandı. Katliam yapılmama sözüne karşılık Sivas Timur’a teslim edildi ancak Timur büyük bir katliam yaptı. Elbistan, Malatya ve Behisni’yi alan Timur 1401 yılında Suriye’ye yöneldi. Bunu fırsat bilen Yıldırım Erzincan ve Kemah’ı aldı. Amacı Mutahharten’i cezalandırmaktı.

Timur Arran’a gelince Yıldırım Sivas’a yöneldi. Yıldırım Sivas’a yönelince Timur Nahçıvan bölgesinde konakladı ve Yıldırım’ı durdurması için torunu Şahruh’u gönderdi. Araya Mutahharten girdiyse de Timur’un Kara Yusuf’un iadesinde ısrarcı olması anlaşma umudunu ortadan kaldırdı. Timur Çin seferi öncesinde Anadolu’da Osmanlı gibi bir gücü istemiyordu.

Ankara Savaşı'nın Tarihi

13 Mart 1402 yılında Timur Yıldırım’ın üzerine takviyeli bir ordu ile gitmek istiyordu. Bunun için hazırlıklar yaptı ve orta Asya kuvvetlerinden takviye istedi. Yıldırım’dan bazı isteklerde bulundu. Amacı savaş nedenini Yıldırım Beyazıd’a yüklemekti.

Ankara Savaşı'nın Nedeni

Timur Yıldırım Beyazıt’tan şu isteklerde bulundu:

1- Kemah Mutahharten’e verilecek.

2- Kara Yusuf iade edilecek.

3- Anadolu toprakları tekrar Anadolu beyliklerine verilecek.

4- Osmanlı şehzadelerinden birinin Timur’a gönderilmesi ve Timur’a bağlılığı gösteren kemerin ve külahın kabul edilmesi.

Bu istekler Yıldırım Beyazıd tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine Timur hareket geçti.

Ankara Savaşı'nın Sonucu

Yıldırım Akdağmadeni ve Kadışehir’de Timur’u beklemeye başladı. Ancak Timur yolun tutulduğunu öğrenince rotasını Kayseri Kırşehir yolunu kullanarak Ankara’yı kuşattı. Timur’u gafil avlamak isteyen Yıldırım, Kalecik-Ravlı üzerinden Çubukova-Melikşah köyüne indi. Timur şaşırdı ve ne yapacağını bilemedi ancak Yıldırım yavaş davrandı ve Timur’un mevzi almasına fırsat verdi. 28 Temmuz 1402 yılında iki ordu karşılaştı. Timur’un ordusu 160 bin, Osmanlı’nın ordusu ise 70 ile 90 bin arasındaydı. Timur’un ordusunda 30 fil ve çok sayıda süvari bulunuyordu. Sırp kralı da 20 bin kişilik ordu ile Osmanlı Devleti’ne destek vermişti.

Kara tatarların Osmanlı Devleti’ne ihanet etmesi ile birlikte savaşın seyri değişti. Germiyan ve Neşri askerleri ve diğer Anadolu Beyliklerine ait askerler Timur tarafına geçti. Savaş Timur’un galibiyeti ile sona erdi. Yıldırım Beyazıt yanında bulunan 3000 askerle birlikte esir düştü. Bütün Anadolu Timur’a boyun eğdi.

Ankara Savaşı'nın Önemi

Bu savaş sonunda Anadolu’daki oluşan birlik bozulmuştur. 1402 yılından sonra Osmanlı büyüme sürecine ara vererek ‘fetret’ devrine girmiştir. İstanbul’un fethi 50 yıl gecikmiştir. Timur bütün Anadolu’yu yağmalamıştır. Anadolu Beylikleri yeniden kurulmuş ve Timur’a bağlılığını bildirmiştir. Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgası başlamış ve alınan birçok yer kaybedilmiştir.