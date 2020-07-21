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Â Ekonomik faaliyetler dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lÄ±r. Bu sÄ±nÄ±flandÄ±rma ile beraber tÃ¼m ekonomik faaliyetler birbirine baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸekilde devam eder. AynÄ± zamanda bunun bir dÃ¶ngÃ¼ olduÄŸunu dile getirmek mÃ¼mkÃ¼n. BÃ¶ylece sÄ±nÄ±flara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan faaliyetler ile beraber toplumda da iÅŸ ve iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± meydana gelir.

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Â Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?

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Â Ä°nsanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmesi adÄ±na ele aldÄ±klarÄ± etkinlikler ekonomik faaliyet olarak bilinir. Bu doÄŸrultuda ekonominin temelinde Ã¼retim yatar. Hammaddenin iÅŸlenmesi suretiyle farklÄ± sektÃ¶rler aÃ§Ä±sÄ±ndan mamul maddenin elde edilme sÃ¼reci Ã¼retim anlamÄ±na gelmektedir. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶ncelikle tarÄ±m ile baÅŸlayan ekonomik faaliyetler, zamanla madencilik ve zanaatkarlÄ±k olarak ilerlemeye devam etmiÅŸtir. Zaman iÃ§inde Ã§ok daha geniÅŸ kollarÄ± ayrÄ±lan ekonomik faaliyetler, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde deÄŸiÅŸik sÄ±nÄ±flandÄ±rmalar Ã¼zerinden ele alÄ±nÄ±yor.

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Â Bu konuda hala deÄŸiÅŸik meslek kollarÄ± Ã§Ä±kmaya devam ediyor. Ã–zellikle teknolojinin geliÅŸmesi ve hayatÄ±n deÄŸiÅŸmesi ile beraber, ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lama noktasÄ±nda farklÄ± meslekler yaratÄ±lmaktadÄ±r. Hatta birÃ§ok insanÄ±n hiÃ§ duymadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸik meslekler de yer alÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n bu meslekler belli bir kategori kapsamÄ±nda gruplara ayrÄ±lÄ±r. BÃ¶ylece 5 grup oluÅŸmasÄ± ile beraber farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma prensiplerine sahiptirler.

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Â Ekonomik Faaliyetlerin SÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ± ve NÃ¼fusa Etkisi Nedir?

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Â Ekonomik faaliyetlerin sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ± ile beraber nÃ¼fusu olan etkisi doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. Bu durum hem kiÅŸinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmesi hem de daha yaÅŸanabilir bir hayat yakalayabilmesi noktasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Burada 5 ayrÄ± sÄ±nÄ±flandÄ±rma Ã¼zerinden ekonomik faaliyetleri ele almak mÃ¼mkÃ¼n.

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Â Birincil ekonomik faaliyet (tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼): Ãœretim aÃ§Ä±sÄ±ndan ilk aÅŸama ÅŸeklinde hammadde elde etmenin temelini oluÅŸturur. Genel olarak doÄŸrudan doÄŸa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu faaliyet, sanayi sektÃ¶rÃ¼ Ã¼zerinden devam eder. TarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, ormancÄ±lÄ±k ve madencilik bu sektÃ¶r iÃ§erisinde yer alÄ±r.

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Â Ä°kincil ekonomik faaliyetler (sanayi sektÃ¶rÃ¼): Hammaddenin iÅŸlenmesi suretiyle insanlarÄ±n gÃ¼ndelik yaÅŸamda kullanabilecekleri noktaya ulaÅŸmasÄ± sanayi sektÃ¶rÃ¼ olarak bilinir. DoÄŸadan elde edilmiÅŸ olan hammadde teknolojik unsurlarla kullanÄ±lÄ±r hale getirilir. Sanayi, enerji ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ yer alÄ±r.

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Â ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼l ekonomik faaliyet (hizmet sektÃ¶rÃ¼): Birincil ve ikincil faaliyetler Ã¼zerinden elde edilmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerin tÃ¼keticiye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve pazarlanmasÄ± olarak bu sektÃ¶r Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ticaret, ulaÅŸÄ±m, turizm ve iletiÅŸim bu sektÃ¶rÃ¼ iÃ§erisinde bulunur.

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Â DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼l ekonomik faaliyetler: YakÄ±n zamanda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve teknoloji Ã§aÄŸÄ±na uygun sektÃ¶rdÃ¼r. DonanÄ±m-yazÄ±lÄ±m, grafik-tasarÄ±m, reklam, online hizmetler gibi unsurlar yer alÄ±r.

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Â BeÅŸincil ekonomik faaliyetler: DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ekonomik faaliyet ile elde edilen bilgiyi yÃ¶netenler ÅŸeklinde ifade etmek mÃ¼mkÃ¼n. Kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r yÃ¶neticiliÄŸi ile Ä°cra Kurulu baÅŸkanÄ± (CEO) ÅŸeklinde tanÄ±mlanabilir.

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