O Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi O Olan Bitkiler

O harfi ile başlayan bitkiler günümüzde sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. O harfi ile başlayan pek çok bitki bulunmaktadır. Bunlardan bazıları meyveler, bazıları ise çiçeklerdir.



O Harfi İle Başlayan Bitkiler



- Okaliptüs Yaprağı: Okaliptüs ağacı mersingiller ailesi grubundandır. Ülkemizde de sıklıkla bulunmaktadır. Tarsus, Mersin, Adana ve Antalya illerinde yaygın görülür. Ana vatanı ise Avustralya'dır. Çok fazla türleri olan okaliptüs ağaçları en uzun ağaçlar arasında yer almaktadır.



- Oğul Otu: Akdeniz ve Güney Avrupa ana vatanıdır. Fakat ülkemizde de yetiştirilir. Ülkemizde bulunan yerleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Ballıbabagiller ailesindendir. Limon kokulu ve tüylü yapraklıdır. Her mevsim yeşildir.



O Harfi İle Başlayan Çiçekler



- Orkide: Şık bir görüntüsü bulunur. Fakat bakımı oldukça zordur. Anadolu'da yetişir. Bunun yanında sera ve salonlarda da yetişmektedir. Farklı türleri bulunur. Bu türler Kıbrıs Beş Parmak Dağlarında yetişir.



- Obrizya: Çiçekler arasında örtücü bir özelliğe sahiptir. Ayrıca en hızlı sarma özelliği de bulunur. 10 ve 15 santimetreye kadar boyları bulunur. Çok yıllık bir bitki olan obrizya Mart ve Haziran aylarında mor renkleri ile çiçekler açar. Bazılarının rengi leylak rengi olabilir. Ilıman iklimlerde yaz, kış yeşil kalabilir.



- Ortanca: Her türlü renkte açmaktadır. Süs bitkisi olan ortanca çiçeği bahçe ve saksılarda yetiştirilir. Ayrı taç yapraklı ve iki çeneklilerdendir. Genel olarak pembe ve mavi renkleri bulunur. Çiçeklerinde koku bulunmaz.



- Orman Sarmaşığı: Genellikle Tayvan ve Japonya'da yetişmektedir. 12 veya 15 türü Avrupa ve Kuzeybatı Afrika'da bulunmaktadır. Kış mevsiminde yapraklarını dökmezler. 20 veya 30 metre arasına kadar uzamaktadır. Odunsu bir bitkidir. Ana vatanı Asya ve Avrupa'dır.



- Oya Çiçeği: Bir süs ağacı olan oya ağacının ana vatanı Güney Çin ve Güney Asya'dır. Gölge alanlarda çiçeklerini açmaz. Temmuz ayından itibaren Kasım ayına kadar çiçeklerini açar.



O Harfi İle Başlayan Meyveler



- Ovaz: Mayhoş bir tadı olan renksiz bir meyvedir. Üzüm salkımları gibi bir arada bulunurlar. Çekirdekleri küçüktür. Kabukları ise serttir. Kayısı ve töngel arası tada sahiptir.



- Okaliptüs Meyvesi: Mersingiller familyasından bir meyvedir. Pek çok çeşidi bulunur. En fazla Avustralya'da bulunmaktadır. 700 türden fazla türe sahiptir. Avustralya ülkesinde her türlü iklimde yaşayabilir.