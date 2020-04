Öykü Nasıl Yazılır? Öyküye Nasıl Başlanır? Öykü Örnekleri

Öykü yazımına başlamadan önce, bunun hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Dilin önemi, karakterlerin olay içerisindeki yeri ve mekanın belirlenmesi, öykünün içerisinde yer alan unsurlardır.



Öykü Nasıl Yazılır?



Öykü yazımında mutlaka kurallar gözden geçirilmelidir.



- Yer, mekan ve zaman belirlenmelidir.



- Hangi şekilde anlatacağınızı belirleyin. Öykünün 1. tekil şahıs mı yoksa, hakim bakış açısıyla yazılacak belirleyebilirsiniz.



- Zaman kiplerine özen gösterebilirsiniz. Öyküde ilk kullandığınız zaman kiplerine riayet ederek, devamında da bunları kullanabilirsiniz.



- Cümleler dikkatle seçilmelidir. Günlük konuşma dili gibi değil, süslü olarak anlatmaya çalışın.



- Karakterlere gerçek insan sıfatları yükleyebilirsiniz.



- Vurucu sonuçla bitirmeye özen gösterebilirsiniz.



Öyküye Nasıl Başlanır?



Öyküye başlama aşamasında yapılması gereken, girişin kurgulanmasıdır. Giriş aşamasından sonraki olaylar, daha önce kurgulanmış ise buna göre devam edilebilir. Öyküye başladıktan sonra, anlatılmak istenen olay dikkatle takip edilmeli ve sürdürülmelidir. Giriş cümlelerinin klişe olmamasına özen gösterin.



Örneğin; 'Bir varmış bir yokmuş' şeklinde başlangıçlar yapmamalısınız. Aynı şekilde, 'Bir zamanlar şurada şu kişi yaşarmış' diye başlamanız da okuyucuda sıkılma durumunu ortaya çıkarabilir. Bunun yerine, kendi cümlelerinizle başlamanız daha iyi olacaktır. 'Yıldızlar her zaman vardı, onları saklayan güneşti.' şeklinde başlangıç yapabilirsiniz.



Öykü Örnekleri



Öykü yazmak istiyorsanız, örneklerine mutlaka bakmalısınız. Birçok yazara göre iyi öykü yazmanın sırrı, her yazarın öykülerini okumaktır.



'Gece saat on ikiyi on geçiyor. Taksim'de saatin altında Tramvayı bekliyorum. Öyle olmasa bu kadar ince eleyip, sık dokumaya lüzum görmez, vakit gece yarısını geçmişti, derdim.' (Sait Faik Abasıyanık - Birtakım İnsanlar)



Görüldüğü üzere yazar, burada öykü yazımının inceliğinden bahsetmiştir. Yazarın öyküsünün içerisinde öykünün kurallarını anlatması, kaleminin gelişmiş olmasından kaynaklanıyor.



Öykü Yazmadan Önce Ne Yapılmalı?



Öykü yazmadan önce, alıştırma yapma ve sürekli yazmak yazarlara göre önem taşıyor. Aynı zamanda, birçok öykü kitabı okumak ve yazmaya başlamak iyi gelecektir.