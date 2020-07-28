Sayısal’da adayların yüzde 40’ı barajı geçemedi

Üniversite hayali kuran 2.2 milyon adayın heyecanla beklediği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimine göre 28 Ağustos’ta açıklanması beklenen sonuçlarla ilgili duyuruyu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptı. Adaylar YKS sonuçlarını, “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebiliyorlar. Tercihler 6-14 Ağustos’ta yapılacak.

ÖSYM, dün YKS’ye dair sayısal bilgileri de açıkladı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan 2 milyon 296 bin 138’i sınava katıldı. 128 bin 580 aday başvurduğu halde sınava girmedi. Girenlerden 2 milyon 295 bin 890 adayın sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376’sı sınava girdi, 116 bin 214 aday sınava girmekten vazgeçerken; katılanların 1 milyon 672 bin 309’unun sınavı geçerli sayıldı. Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise başvuran 128 bin 177 adaydan 105 bin 579’u sınava girdi; 105 bin 573 adayın sınavı geçerli sayıldı.

TYT’de 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT’de 5 birinci çıktı ancak Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT’de 48, AYT Sayısal’da 150, AYT Sözel’de 3, AYT Eşit Ağırlık’ta 8 ve Dil’de 21 adayın, 550 ve üzerinde puan aldığı görüldü. OBP’den adaylara, diploma notuna göre 30 ile 60 aralığında ek bir puan geliyor.

Yarısını yapamadılar

Sınavdaki ortalama netler incelendiğinde ise adayların hiçbir testte, soruların yarısı kadar dahi net çıkaramadığı görülüyor. Testlere göre ortalamalar şöyle: TYT’de Türkçe 40 soruda 14,288; sosyal bilimler 20’de 7,788; temel matematik 40’ta 5,556; fen bilimleri 20 soruda 2,668.

AYT’de, Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799; tarih-1 10 soruda 1,436; coğrafya-1 6 soruda 1,576; tarih-2 11 soruda 1,489; coğrafya-2 11 soruda 2,732; felsefe grubu’nda 12’ de 2,298; din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu’nda 6’da 0,652; matematik 40’ta 7,584; fizik 14’te 1,082; kimya 13’te 1,416; biyoloji 13 soruda 1,309.

Kadın adaylar daha başarılı

TYT’ye katılan adaylardan yüzde 77,32’si barajı geçerek 150 ve üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12’si, erkeklerin yüzde 73,57’si barajı geçti.

AYT’nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60’ı 170 ve üzerinde puan alıp barajı geçerken, sözelde yüzde 83,02’si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26’sı YDT’ye katılan adayların da yüzde 86,33’ü barajı aştı.

YDT hariç, tüm puan türlerinde barajı aşanların oranlarına bakıldığında kadın adayların daha başarılı olduğu görüldü.