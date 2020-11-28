Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Oldukça sıklıkla günlük yaşamımızda, cevaplarımızda kullandığımız cümlelerden oluşmaktadır. Ucuz etin yahnisi yavan olur atasözü ucuz mal kötüdür anlamındadır.



Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Ucuz etin yahnisi yavan olur atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

- `Ucuza mal olan şeyler niteliksizdir.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani ucuz alınan şeyler iyi çıkmadığını anlatmak isteyen bir atasözüdür.



Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?



Ucuz etin yahnisi yavan yani tatsız olur atasözünün cümle içerisinde kullanımı şudur;

- Evde giymek için ucuza aldığım terlik ertesi gün aşınmaya başladı. ( Ucuz etin yahnisi yavan olur)