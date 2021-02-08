Yargıtay dosya sorgulama işlemleri, e-devlet ve UYAP üzerinden yapılabiliyor.

Yargıtay Dosya Sorgulama: E-Devlet ve UYAP Üzerinden Yargıtay Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi her vatandaşın kolaylıkla şifre alarak kullanabildiği bir sistemdir. Bu sistem içerisinde kişiye özel birçok bilgi bulunuyor. Bilgi dışında üstelik tüm başvurular bu site üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Teknolojinin ilerlemesiyle artık herhangi bir kuruma gitmeden işlemler kolayca gerçekleştiriliyor. Sistemi kullanmak için şifre almanız gerekiyor.

E-devlet üzerinde dava dosyası ve Yargıtay dosya sorgulaması yapılabiliyor. Davası olan kişiler, Yargıtay'da dosyası bulunuyorsa bu sistemi kullanarak kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Herhangi bir dosyanın olup olmadığı bu şekilde anlaşılabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-dava-sureci-sorgulama linki üzerinden e-devlete giriş yaparak, dava dosya sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-devlete giriş yaparak çok kısa süre içinde dosyalarınız görüntüleyebilirsiniz. Tüm kişisel bilgilerin günlük olarak güncellenerek, bu sisteme aktarılıyor. Adınıza açılan herhangi bir dava olup olmadığını veya Yargıtay'a gönderilen bir dosyanızın olup olmadığını bu şekilde öğrenebiliyorsunuz.

UYAP sistemi üzerinden de kolayca Yargıtay dosya sorgulama işlemleri yapılabiliyor. UYAP, tüm kişilerin kayıtlı olan dava dosyalarını sitesi üzerinden sunuyor. Kişiler UYAP sitesine giriş yaparak, tüm dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp?v=3702 linkini kullanarak UYAP sistemine giriş yapabilir ve dosyanızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

E-devlet ve UYAP üzerinden kolay bir şekilde Yargıtay dosya sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. İstediğiniz sistemi tercih ederek kolayca bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Sisteme giriş yaparak dava dosyalarınızın aşamasını veya dosyanızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz.