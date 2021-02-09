Ydt Nedir, Ne İşe Yarar? Ydt Sınavına Kimler Girebilir?

Ülkemizde üniversite okumak isteyen kişiler YKS adı verilen üniversite sınavlarına girmektedirler. YKS ÖSYM tarafından düzenlenen ve yürütülen üniversiteye giriş sınavıdır. Bu sınav farklı test gruplarından oluşur. Bunlardan birisi de YDT sınavıdır.



YDT Nedir?



YKS ile üniversiteye yerleşmek için sınava giren adayların belirli bir puan almaları gerekir. Her üniversite bölümü için farklı puan türleri bulunmaktadır. YKS puan türü ise 5 ana puan türünden oluşur. Bunlar sözel, eşit ağırlık, sayısal, dil ve TYT puan türüdür. YDT sınavı ise dil sınavı olmaktadır. YDT'nin açılımı ise yabancı dil testi olmaktadır.



YDT sınavı toplamda 80 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM bu sınav için öğrencilere 120 dakika vermektedir. Yabancı dil okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavı ile birlikte YDT sınavına girmeleri ve gerekli puanları almaları gerekir.



YDT Ne İşe Yarar?



YDT adayların üniversitelerin dil üzerine eğitim veren bölümlerine girmesine yarayan puan türü olmaktadır. Dil puan türünün hesaplanmasında TYT'nin %40 YDT'nin ise %60 etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle üniversiteleri yabancı dil bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerin TYT ce YDT sınavlarına girmeleri ve bu puan türünü almaları gerekmektedir.



YDT Sınavına Kimler Girebilir?



YDT sınavı üniversitelerin dil bölümüne girebilmeleri için hazırlanmış bir sınavdır. Tüm YKD için geçerli olduğu üzere lise son sınıf öğrencisi veya lise ve dengi okul mezunu olan herkes bu sınava girebilir. Bölüm tercihi konusunda bazı özel şartlar bulunmaktadır. Fakat genel olarak lise mezunu olmak dışında belirli bir şart bulunmamaktadır.