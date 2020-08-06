Son 10 yılda TTK ve TDK’ya 1.5 milyar TL

Son 10 yılda ise 2 kuruma aktarılan para yaklaşık 1.5 milyar TL oldu. İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde İş Bankası hisselerinin temettü gelirlerinin Atatürk’ün vasiyeti gereği TTK ve TDK’ya aktarıldığını hatırlatarak bu kurumlara son 10 yılda aktarılan gelirlerin miktarını sordu. Bakan Ersoy, yanıtında şunları kaydetti:



“TTK’ya 2010 - 2017 yılları arasında aktarılan temettü geliri 767 milyon 107 bin 176 TL’dir. BDDK’nın tavsiye niteliğindeki görüşü doğrultusunda İş Bankası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği 2018 ve 2019 yılları karından temettü dağıtımı yapılmamıştır. Vasiyet kapsamında TTK’ya aktarılan toplam temettü geliri 1 milyar 54 milyon 516 bin 853 TL olup, Temmuz 2020 nakit itibarıyla mevcudu 1 milyar 706 milyon 32 bin 928 TL’dir.



TDK’ya 2010 - 2017 yılları arasında aktarılan temettü geliri 766 milyon 996 bin 393 TL’dir. Vasiyet kapsamında TDK’ya aktarılan toplam temettü geliri (anapara + faiz vb. gelirler) Temmuz 2020 itibarıyla toplam temettü geliri 1 milyar 54 milyon 516 bin 85 TL olmuştur. Faiz/temettü geliri 01.04.2020 tarihi itibarıyla toplam miktar, 1 milyar 980 milyon 965 bin 653 TL’dir.”