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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 2 yıl içinde tamamlanacak
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    05.07.2020 - 12:55 | | AA

    Son dakika... Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 2 yıl içinde tamamlanacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

    Son dakika... Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 2 yıl içinde tamamlanacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız." dedi.

    Karaismailoğlu, "Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

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