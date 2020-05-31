Uçuş başlıyor!

Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında tüm havalimanlarında başarıyla alınan önlemlere ek olarak normalleşme sürecinde yeni uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Havalimanlarına yönelik sertifikasyon programına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu programla havalimanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığının altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, “Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar, maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır” dedi.



İlk sefer öncesi sertifika



Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi. Bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Karaismailoğlu, 1 Haziran’da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı’nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan saat 10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirileceğini bildirdi.



Hijyen uzmanları olacak

Karaismailoğlu, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da görev alacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak” diye konuştu. Bu kapsamda uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak, yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek.



Adım adım uçağa

Pegasus CEO’su Mehmet Nane de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pegasus’un yurt içi uçuşlarını 1 Haziran’da başlatacağını duyurdu. Pegasus Hava Yolları’nın internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayınlanan duyuruda, “Siz hazırsanız, biz de hazırız! 1 Haziran’da yurt içi uçuşlarımıza başlıyoruz” denildi. Pegasus’tan bu süreçte ‘uçuş için dikkat edilmesi gereken adımlar’a yönelik de bilgilendirme yapıldı. Buna göre, şu adımlar izlenecek:



HES kodunu al.

Kovid-19 olduğu tespit edilen ya da belirti gösterenler uçuşa alınmayacaktır.

Online check-in yapıp, mobil barkodunu telefonuna indir.

Havalimanına her zamankinden daha erken gel.

Havalimanına gelirken yanına 4 saatte bir değiştirmene yetecek kadar maske al.

Kabin bagajını, check-in bagajınla birlikte teslim et.

Sosyal mesafeyi korumayı ihmal etme.

Yeniden gökyüzünde



Türk Hava Yolları (THY), aldığı tedbirlerle uçuşlarına yarın başlıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde, gökyüzünde olacağız” dedi. THY’nin internet sitesinde, merak edilen soruların yanıtlarına yer veriliyor.