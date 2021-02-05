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• 05 Şubat 2021 - 02:30 • Son Güncelleme:

Dünyanın en dikkat çekici sarayları

Kraliyet ailelerinin yaşadığı ve birçoğu günümüzde turistlerin ziyaret edebildiği saraylar, geçmişte bu ailelerin günümüzde ise ülkelerin önemli sembolleri arasındadır. Kimisi tamamen turistlerin ziyaretine açıkken kimisinde ise sınırlı bir alanda turist kabulü gerçekleşmekte. İşte tarihin akışını değiştiren dünyanın en dikkat çekici kraliyet sarayları.

• 05 Şubat 2021 - 02:30 • Son Güncelleme:
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Dünya genelinde asırlar boyunca en yaygın yönetim biçimi krallıktı. Atina, Venedik, İsviçre gibi birkaç örnek dışında hakim olan bu yönetim sisteminde kral veya imparatorun yaşadığı, devletin yönettiği merkez büyük öneme sahipti. Bu saraylar Antik Mısır'dan günümüze o yöneticinin de gücünü gösteren önemli bir sembol oldu. İşte dünyanın dört bir yanında bu gücü gösteren sembol yapılar ve ilginç hikâyeleri.

2Versailles, Paris

Versailles, Paris

Paris'in güneybatısında bulunan Versailles Sarayı, 14. Louis döneminde bugünlü halini aldı. Paris'e 20 kilometre uzaklıktaki Versailles, Aşk Sarayı olarak da anılır. Fransız Devrimi öncesi Kral 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in iktidardan devrildiği saray çok sayıda skandalın da yaşandığı yer olarak bilinir.

3Versailles, Paris

Versailles, Paris

Sarayın devasa büyüklükteki bahçesinde bulunan Grand Trianon ve Petit Trianon sarayları Kral ve Kraliçelerin yasak aşklarıyla çalkalanıyordu. Kraliçe Marie Antoinette'in bu sarayda İsveçli genç sevgilisiyle burada bir yasak aşk yaşamıştı. Günümüzde müze olarak kullanılan Versailles Sarayı, dünyanın en çok turist çeken yapılarından birisidir.

4Mysore Sarayı, Mysore

Mysore Sarayı, Mysore

Hindistan'ın güneyinde bulunan Mysore kentinde inşa edilen saray, Amba Villas olarak da anılmaktadır.

5Mysore Sarayı, Mysore

Mysore Sarayı, Mysore

Saraylar kenti olarak anılan Mysore'de bulunan bu yapı, Hindistan'ın Tac Mahal'den sonra en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biridir. İnşaatına 1897'de başlanan saray 1912'de kullanılmaya başlanmıştır. Wadiyar Hanedanı'nın yaşadığı Mysore Sarayı, Hint mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılır

6Schönbrunn, Viyana

Schönbrunn, Viyana

Viyana'da bulunan Schönbrunn Sarayı, Habsburg Hanedanı'na ev sahipliği yapmaktaydı. 1441 odanın bulunduğu Schönbrunn Sarayı, 1696 ile 1712 yılları arasında inşa edilmişti.

7Schönbrunn, Viyana

Schönbrunn, Viyana

İmparator 1. Leopold döneminde inşa edilen saray, dünyanın en eski hayvanat bahçesine de sahip. Schönbrunn'un hemen karşısında da altmış metre yükseklikteki tepede yazlık köşk Gloriette bulunmakta.

8Yasak Şehir, Pekin

Yasak Şehir, Pekin

Yüzlerce yıl Çin'in yönetildiği bu devasa yapıya girmek neredeyse imkansızdı. Saray günümüzde Pekin'in en turistik noktalarından biri.

9Yasak Şehir, Pekin

Yasak Şehir, Pekin

Geniş bir alana yayılan Yasak Şehir'de Çin tarihine dair pek çok ayrıntı ve esere rastlamak mümkün. 80 bina ve 720 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda olan Yasak Şehir, Çin mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alır.

10Buckingham Sarayı, Londra

Buckingham Sarayı, Londra

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı, Londra'nın merkezinde yer alır. 1703 yılında açılan saray, 77 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip.

11Buckingham Sarayı, Londra

Buckingham Sarayı, Londra

775 odanın bulunduğu Buckingham Sarayı, Ağustos ve Eylül aylarının yanı sıra özel günlerde de ziyarete açılmaktadır. Ancak halihazırda kraliyet ailesinin yaşadığı Buckingham Sarayı'nın tamamı ziyarete açık değildir.

12Pena Sarayı, Sintra

Pena Sarayı, Sintra

1842 yılında kral 2. Ferdinand tarafından yaptırılan Pena Sarayı, Portekiz Kraliyet Ailesi'nin ikamet ettiği yer konumundaydı.

13Pena Sarayı, Sintra

Pena Sarayı, Sintra

Saray, daha önce Lizbon'da meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan bir manastırın üzerine inşa edildi. günümüzde burasının gizli toplantılar için kullanıldığı da iddia ediliyor.

14Chateau de Chambord, Loire

Chateau de Chambord, Loire

Loir-et-Cher bölgesinde bulunan Chambord Şatosu, Fransız Rönesansı'nın en önemli mimari simgelerinden biridir.

15Chateau de Chambord, Loire

Chateau de Chambord, Loire

Fransızların en önemli krallarından biri olan 1. François döneminde inşa edilen şato, 2016'da meydana gelen bir sel felaketinde hasar gördü. Chambord günümüzde milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta.

16Elhamra, Granada

Elhamra, Granada

Tarihin en görkemli saraylarından birisi olan Elhamra Sarayı, İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde bulunuyor. Emeviler döneminde yüzyıllarca başkentlik yapan Granada, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

17Elhamra, Granada

Elhamra, Granada

İlk olarak 9. yüzyılda Roma döneminde kalan bir kalenin surları üzerine daha küçük bir yapı olarak inşa edilen Elhamra, 1333'te günümüzdeki halini kazandı. Saray, bugün Granada'nın en çok turist çeken yeridir.

18Hermitage, St. Petersburg

Hermitage, St. Petersburg

Rus Çarlığı'nın tüm görkemini yansıtan bu kışlık saray, yıllarca dünya siyasetinde çok önemli bir rol oynadı. Devrimlere de tanıklık eden saray büyüklüğüyle de dikkat çekiyor.

19Hermitage, St. Petersburg

Hermitage, St. Petersburg

Günümüzde müze olarak kullanılan Hermitage, başta Monet, Van Gogh olmak üzere pek çok ressamın eserine ev sahipliği yapmakta.

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