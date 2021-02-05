Dünyanın en dikkat çekici sarayları

Dünya genelinde asırlar boyunca en yaygın yönetim biçimi krallıktı. Atina, Venedik, İsviçre gibi birkaç örnek dışında hakim olan bu yönetim sisteminde kral veya imparatorun yaşadığı, devletin yönettiği merkez büyük öneme sahipti. Bu saraylar Antik Mısır'dan günümüze o yöneticinin de gücünü gösteren önemli bir sembol oldu. İşte dünyanın dört bir yanında bu gücü gösteren sembol yapılar ve ilginç hikâyeleri.