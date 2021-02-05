• 05 Şubat 2021 - 02:30 • Son Güncelleme:
Dünyanın en dikkat çekici sarayları
Kraliyet ailelerinin yaşadığı ve birçoğu günümüzde turistlerin ziyaret edebildiği saraylar, geçmişte bu ailelerin günümüzde ise ülkelerin önemli sembolleri arasındadır. Kimisi tamamen turistlerin ziyaretine açıkken kimisinde ise sınırlı bir alanda turist kabulü gerçekleşmekte. İşte tarihin akışını değiştiren dünyanın en dikkat çekici kraliyet sarayları.
• 05 Şubat 2021 - 02:30 • Son Güncelleme:
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Dünya genelinde asırlar boyunca en yaygın yönetim biçimi krallıktı. Atina, Venedik, İsviçre gibi birkaç örnek dışında hakim olan bu yönetim sisteminde kral veya imparatorun yaşadığı, devletin yönettiği merkez büyük öneme sahipti. Bu saraylar Antik Mısır'dan günümüze o yöneticinin de gücünü gösteren önemli bir sembol oldu. İşte dünyanın dört bir yanında bu gücü gösteren sembol yapılar ve ilginç hikâyeleri.
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Versailles, Paris
Paris'in güneybatısında bulunan Versailles Sarayı, 14. Louis döneminde bugünlü halini aldı. Paris'e 20 kilometre uzaklıktaki Versailles, Aşk Sarayı olarak da anılır. Fransız Devrimi öncesi Kral 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in iktidardan devrildiği saray çok sayıda skandalın da yaşandığı yer olarak bilinir.
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Versailles, Paris
Sarayın devasa büyüklükteki bahçesinde bulunan Grand Trianon ve Petit Trianon sarayları Kral ve Kraliçelerin yasak aşklarıyla çalkalanıyordu. Kraliçe Marie Antoinette'in bu sarayda İsveçli genç sevgilisiyle burada bir yasak aşk yaşamıştı. Günümüzde müze olarak kullanılan Versailles Sarayı, dünyanın en çok turist çeken yapılarından birisidir.
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Mysore Sarayı, Mysore
Saraylar kenti olarak anılan Mysore'de bulunan bu yapı, Hindistan'ın Tac Mahal'den sonra en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biridir. İnşaatına 1897'de başlanan saray 1912'de kullanılmaya başlanmıştır. Wadiyar Hanedanı'nın yaşadığı Mysore Sarayı, Hint mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılır
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