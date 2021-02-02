İstanbul'da düzenlenen operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurdun yer altı ve yer üstü tarihi zenginliklerinin, ülkenin sınırlarında daha önce kurulan uygarlıklara ait kültürel varlıkların yurt dışında rağbet görmesi nedeniyle kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.