Son dakika aşı haberleri | Doktorlardan aşı uyarısı! İşte yeni gelişmenin ayrıntıları...

Maltepe’de görevli aile hekimi Ali Köme de şunları söyledi: “10 dakikada bir açılan randevularda ne kadar hızlı aşılarsanız aşılayın aşılanan kişinin bir bekleme süresi var. O bekleme süresi yığılmalara sebep oluyor. Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor.”