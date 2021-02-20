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Mert İnan
• 20 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması! Başlıyor...

Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamaların esnetilmesi ve normalleşme için hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi çağrısı yaptı. İl bazlı vaka artışında ilk sırada gelen kentin valisi, kademeli olarak yasakların kalkması konusunda en geç karar verecek illerden biri olabileceklerini belirtti. Vali 'Allah rızası için' dedi ve en büyük tehlikeyi açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." dedi.

Mert İnan
• 20 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." diye konuştu.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.

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Bilim insanları, vatandaşlara seslenerek eski hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurguladı; maske, mesafe, hijyen ve ‘sabır’ uyarısında bulundu. Yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Dişinizi sıkın” mesajı verdi.

4ORTAK MÜCADELE ŞART

ORTAK MÜCADELE ŞART

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla vatandaşları uyararak, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz." dedi.

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Ustaoğlu, il bazlı vaka artışında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bölge olarak bakıldığında da özellikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

620NİN ÜZERİNDE VAKA ÇIKIYOR

20'NİN ÜZERİNDE VAKA ÇIKIYOR

Trabzon'da geçen haftalarda sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsatan Ustaoğlu, bu nedenle vatandaşların aileleri ve akrabalarıyla bir araya geldiğini aktardı. Ustaoğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve 25 dereceye ulaşan günlerde akrabalarıyla kırsal kesimlere gittiklerini, böylece de vaka artışına neden olduklarını ifade etti.

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Tedbirleri suiistimal edenlere yönelik ekiplerle birlikte denetimleri artıracaklarının altını çizen Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Kaymakamlarımızla ve ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, gerekli uyarılarımızı tekrar yaptık.

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Bu hususu vatandaşlarımıza da hatırlatarak denetim yapacağımızı söylemek istiyorum. O günlerdeki mevsim şartlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ister istemez vatandaşların da sosyal mesafe kurallarını maalesef delmesi ile böyle bir sorunun ortaya çıktığını değerlendiriyoruz."

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Ustaoğlu, Trabzon'da vakaların artmasının sebeplerini şöyle sıraladı: "Bu konuda 3- 4 tane tespitimiz var. Bunlardan birincisi aile içi buluşmalar, özellikle gençlerimizin veya belli ailelerin maç izlemek, nişan ve doğum günü kutlamak için kapalı ortamlarda bir araya gelmeleri.

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Bir vakaya bakıyoruz, orada geriye dönük yoğunlaşan filyasyon ekibimiz durumu araştırıyor. Aile içi nişan veya yaş günü kutlanmış veya maç izlenmiş. Bu olaylar vakaların seyrinde etkili oluyor. Bir ilçedeki köyde 20'nin üzerinde vaka çıkıyor.

11EN BÜYÜK TEHLİKE CENAZE EVLERİ

EN BÜYÜK TEHLİKE CENAZE EVLERİ

Bir bakıyoruz, aile içi nişan töreni düzenlenmiş. Allah rızası için biz söylüyoruz, artık Türkiye'de birinci olmuş vaka sayısında bunu herkes görüyor, biliyor. Esnafımızın, herkesin durumu ortada. Hepimizin el birliğiyle bu mücadelenin içinde olması lazım."

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Trabzon'da vakaların artmasının diğer bir nedeninin de cenazelere katılımın olduğunu belirten Ustaoğlu, cenazelere katılımı 30 kişiyle sınırlandırma kararı aldıklarını kaydetti. Ustaoğlu, bu kurala uyma noktasında vatandaşın kendilerini uğraştırdığını dile getirerek, yakın akrabaların cenaze evlerinde bir araya gelmelerinin en büyük tehlike olduğunu belirtti.

13MASKELER TAKILIYOR AMA...

MASKELER TAKILIYOR AMA...

Akrabalarla bir araya gelinince maske ve mesafe kurallarına uyulmadığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Yoksa ben her gün sokaktayım. Minibüslerde, dolmuşlarda yolculuk yapanlar, herkes maskesini takıyor. Zaten yapılan çalışmalarda yüzde 95 oranında maskenizi takıyorsanız sizi koruduğu belirlendi." dedi.

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Ustaoğlu, Kovid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin, akrabaların bir araya geldiği ortamlar olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladığını anımsatan Ustaoğlu, bu konuda Trabzonluların üzerine düşen görevler olduğunu vurguladı.

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Ustaoğlu, Bilim Kurulu'nun iller bazlı vaka sayılarını değerlendireceğini, buradan çıkacak sonuçlar göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

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"Ancak vaka durumunda artış trendi devam ederse, üzülerek ifade etmek istiyorum ki Trabzon maalesef kademeli yasakların kalkması hususunda en geç karar verilebilecek illerden birisi olabilir. Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz."

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Vali Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Trabzon'da artırılan denetimler ve tedbirler sonucunda son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşandığını da sözlerine ekledi.

18UZMANLARDAN DİŞİNİZİ SIKIN MESAJI

UZMANLARDAN DİŞİNİZİ SIKIN MESAJI

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu Üyesi): “İllerin vereceği bir karar süreci olacak. Hangi adımların, hangi kapsam ve dozda ne zaman olacağını iller bazında karar verilecek. Aşılamayı hızlı yapar, vaka sayılarını düşürürsek hep birlikte yaza rahat gireriz.

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Normalleşmeye geçilse bile dikkat edilmesi gereken üç kural, maske, mesafe, sosyal izolasyon... Riskin düşük olması hep düşük kalacağı anlamına gelmez. Normalleşme sonrası vaka sayıları artmamalı.

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Artık hiçbirimiz yeni kısıtlama ve katlanmış vaka sayılarını istemiyoruz. Yasaklar geri gelsin istenmiyorsa virüsün yayılmasına izin vermeyecek adımlar atmalıyız. Maskemizi usulüne uygun olarak sosyal alanda takıp, diğer insanlarla mesafemizi iki metre olarak belirlememiz gerekiyor.”

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Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (Bilim Kurulu Üyesi): “Salgın devam ediyor. Bu nedenle önlemleri devam ettirmemiz lazım. Daha önce yaptığımız hatalardan ders alarak, tedbirlerden ödün vermeden hareket etmemiz şart.

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Aşının bize sağlayacağı avantajlardan faydalanmak için biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Elde ettiklerimizi tekrar kaybetmek, aynı kısır döngü, hasta ve ölüm sayılarında artış yeni kısıtlamalar anlamına gelecek. Kontrolsüz gevşeme büyük risk olduğundan, herkes dikkatli ve sabırlı olmalı.”

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Doç. Dr. Zeliha Tufak Koçak (Bilim Kurulu Üyesi): “Normalleşmeye giderken tedbirlerimize dikkat etmezsek sonuçları çok ağır olabilir. Dolayısıyla günlük yaşamda, aile ve ev içi ziyaretlerde, yakınlarımız veya dostlarımızla görüşürken mutlaka maske, mesafe, hijyen kuralına uymamız gerekiyor.

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Maske ve mesafe şu an için aşı kadar hatta aşıdan da etkili. Aşı ne kadar önemliyse bu tedbirlere uymamız da bir o kadar önem arz ediyor. Bu kurallara dikkat edilmediğinde bilim insanlarının tek başlarına salgınla mücadelesi yeterli olmaz.

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Bu salgının üstesinden hep beraber geleceğiz. Halkımız, esnaflarımız, kamu kurum ve kuruluşları kısaca herkes tedbirlere riayet etmeye devam ederse başarı yakalanır. Türkiye pek çok ülkeye göre tedbirlere uyuyor, vatandaşlarımız çok dikkatli ve titiz davranıyor. Mart ayı ile birlikte aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerekiyor.”

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Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu (Göğüs hastalıkları uzmanı): “Yeni normal düzende, tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Kalabalık ve kapalı ortamlarda mecbur kalmadıkça vakit geçirmeden, maske ve mesafemizden ödün vermeden tedbirlere harfiyen uymalıyız.

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Riskli ve kırılgan gruplarda olan vatandaşların mutlaka maske kuralına uyarak topluluk içinde mümkün olduğunca dikkatli ve az kalması gerekiyor. Yine olabildiğince evden çalışmak ve toplu alan konusunda özen göstermemiz lazım. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sabırlı olmak durumundayız. Biraz sabırlı olursak bu badireyi atlatırız.”

28ZİRVE DÖNEMİ GİBİ DAVRANMALIYIZ

ZİRVE DÖNEMİ GİBİ DAVRANMALIYIZ

Prof. Dr. Sait Gönen (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı): “Son aylık dönemde Cerrahpaşa’ya günde 350, 450 arası Kovid-19 testi yaptırmaya başvuran vatandaşlar geliyor ve pozitiflik oranı yüzde 3 seviyesine inmiş durumda. Salgının zirve döneminde bu oran yüzde 30 civarındaydı. Bu tablo bize bir aydan fazla süredir uygulanan kısıtlama ve tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor.

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Şu an için aşılama rakamımız 4 milyona yaklaşmış durumda. Aşılamanın biraz daha arttığı döneme kadar maske, mesafe, hijyenden kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Bu nedenle mart ayında kademeli normalleşmeye geçtiğimizde her vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor.

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Sanki salgının zirve dönemi gibi tedbirleri bırakmadan, kafe ve lokantalara hücum etmeden dikkatli olursak, üçüncü kez sıkıntı yaşamamış oluruz. Bizler kısıtlamaların sağlık boyutunu görüyoruz. Elbette ekonomik, sosyal boyutu da var.

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Ancak zorlanan esnafımız ve halkımız kontrolsüz davranırsa, yeni kısıtlamalar, yeni hastalar, artan ölümler görürüz. Önümüzdeki dönemde sabırlı olup bu badireyi atlamamız lazım.”

32KIRGINLIĞI OLAN EVDEN ÇIKMASIN

KIRGINLIĞI OLAN EVDEN ÇIKMASIN

Prof. Dr. Tufan Tükek (İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı): “Bir yıl içinde belli özellikleri alışkanlık kazandık. Artık toplumda herkes maske, mesafenin korunması gerektiğini kabul etmiş durumda. Vatandaşlarımız virüse karşı nasıl korunmamız gerektiğini biliyor. Çok iyi korunan, maskesini takan, kalabalığa karışmayan hasta olmuyor.

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Mart ayında başlayacak kademeli açılmayla beraber, son 1,5 aydır uyguladığımız tedbirlerden ödün vermememiz gerekiyor.  Özellikle çok hafif kırgınlığı olan kişilerin bile evden çıkmaması, kapalı ortamlara girmemesi gerekiyor.

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Herkes, hepimiz çok sıkıldık ancak kafe, lokanta, AVM’lere hücum edersek, mart ayı sonunda yeniden kısıtlamaları, hasta sayıları ve ölümlerde artışı görürüz. Alınan tedbirler sayesinde hasta pozitiflik oranımız yüzde 5’in altına indi. Mart’tan itibaren bu disiplinden taviz vermeden dişimizi sıkmak zorundayız.”

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