• 07 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
Son dakika: Büyük avantaj için süre bitti! Sakın atlamayın...
Gelen son dakika haberine göre; milyonlarca vatandaşı borçlarından kurtaracak yapılandırma ve erken emeklilik ile ilgili başvuru süresi sona erdi. Sıra taksitlere geldi. Avantajı kaybetmemek için mutlaka bunu yapın. Yapılmadığı takdirde kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.
• 07 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Vergi, prim, ceza gibi borçlara yapılandırma başvuruları tamamlandı. Sıra taksitlere geldi. Avantajı kaybetmemek için ilk 2 taksiti sakın atlamayın. Eksik ödemeye ikinci şans var.
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Şimdi emeklilik için ödeme yapmak gerekiyor. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı devreye girecek. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf- Bank'tan kredi çekebilecek. Çekilen kredilerin taksitleri emekli maaşından kesilecek.
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