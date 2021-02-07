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• 07 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:

Son dakika: Büyük avantaj için süre bitti! Sakın atlamayın...

Gelen son dakika haberine göre; milyonlarca vatandaşı borçlarından kurtaracak yapılandırma ve erken emeklilik ile ilgili başvuru süresi sona erdi. Sıra taksitlere geldi. Avantajı kaybetmemek için mutlaka bunu yapın. Yapılmadığı takdirde kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

• 07 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Vergi, prim, ceza gibi borçlara yapılandırma başvuruları tamamlandı. Sıra taksitlere geldi. Avantajı kaybetmemek için ilk 2 taksiti sakın atlamayın. Eksik ödemeye ikinci şans var.

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Milyonlarca vatandaşı borçlarından kurtaracak yapılandırma ile ilgili başvuru süresi sona erdi. Böylece yaklaşık 10 milyon vatandaşın 200 milyar liraya yakın borcu için yeni ödeme sistemi devreye girdi. Borçların faiz ve cezaları silinirken üzerine enflasyon farkı eklendi.

3FARKIN YÜZDE 90I SİLİNDİ

FARKIN YÜZDE 90'I SİLİNDİ

Peşin ödeyenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi. Taksitle borcunu ödemek isteyenlere de 18 ay vade ve 36 aylık ödeme imkanı getirildi.

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Konuyla ilgili Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle: ancak bu avantajların kaybolmaması için ilk taksitin ödenmesi büyük önem taşıyor.

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İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart olarak belirlendi. Taksitler 2 ayda bir yapılacak.

6BİR AY SONRA ÖDENECEK

BİR AY SONRA ÖDENECEK

Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.

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Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.

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Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

9HESAPLI EMEKLİLİK YOLU AÇILDI

HESAPLI EMEKLİLİK YOLU AÇILDI

Yapılandırma ile prim borçları taksitlendirilirken dondurma ya da ihya avantajları sağlandı. Bu imkanlarla çok sayıda kişiye emeklilik yolu açıldı.

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Prim borcunu ödeyerek, sildirerek ya da geçmişte dondurulan primlerini ihya ederek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaparak fırsatı değerlendirdi.

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Şimdi emeklilik için ödeme yapmak gerekiyor. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı devreye girecek. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf- Bank'tan kredi çekebilecek. Çekilen kredilerin taksitleri emekli maaşından kesilecek.

1210 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

10 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Vergi için 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. İlk etapta 4,1 milyar lira tahsil edildi. SGK için 1 milyon 770 bin kişi başvurdu.

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90 milyar liralık borç yapılandırıldı. İlk etapta 2,75 milyar lira tahsil edildi. İlk taksit tarihi vergi için 1 Mart, SGK için 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak. İlk iki taksit süresinde ödenmez ise yapılandırma bozulacak.

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Bir takvim yılında 2 taksit ödenmez ise bir ay sonra gecikme zammıyla ödenebilecek. Taksit eksik ödenirse eksik kısım için yapılandırma bozulacak ve takip yapılacak. Ödemeler kredi kartı ve internetten yapılabilecek.

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