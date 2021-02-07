Son dakika: Büyük avantaj için süre bitti! Sakın atlamayın...

Şimdi emeklilik için ödeme yapmak gerekiyor. Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı devreye girecek. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda olan ve başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf- Bank'tan kredi çekebilecek. Çekilen kredilerin taksitleri emekli maaşından kesilecek.