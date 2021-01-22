• 22 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Canavar geliyor! Tam altı tane, büyük kırılma...
İnsanlığın sonunu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasını tetiklemesinden korkuluyordu... Ve korkulan oldu. Uzmanların uyarı üstüne uyarı yapmasının ardından 'canavar'la ilgili son açıklama en yetkili isimden geldi. Üstelik, yeni uydu görüntülerine göre hala büyük bir tehdit oluşturan canavarın yanında altı parça daha var. İşte son dakika haberinin gelişmeleri...
• 22 Ocak 2021 - 10:55 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınını bir an unutturan ve bütün dünyayı alarma geçiren tehlikede önceki ay, korkudan titreten yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, çarpışmayla insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyordu.
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4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adası ile çarpışma rotasında olduğu aktarıldı. 'Canavar' buzdağının şekli, işaret parmağıyla sıkılmış bir yumruğa benzetilmişti. Bu haftanın başlarında uydu görüntüleri, sürüklenen kütlenin 'parmağı' boyunca uzanan fay hatlarının tamamen kırıldığına dair ilk kanıtı yakalamış oldu.
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ESA, buzdağının nasıl ilerleyerek parçalandığını fotoğraflarla gösterdi. Bölgede deniz yaklaşık 200 metre derinliğe sahip. Yüzölçümü 3 bin 700 kilometrekare civarına düşen A68a, Arjantin'in doğusundaki Güney Georgia Adası'na çarpacak gibi ilerliyor. Çarpışmanın Ocak ayı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
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