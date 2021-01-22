Son Dakika: Canavar geliyor! Tam altı tane, büyük kırılma...

Dünyanın en ünlü buzdağı sayılan A68a, Güney Georgia adasına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bir zamanlar birleşik bir buzdağı olan A68a'ya artık iki küçük parça (A68d ve A68e) eşlik ediyor. Uzmanlar bu iki küçük parçaya 'canavarın yavruları' diyor.